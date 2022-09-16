台总统府感谢美参院外委会通过「台湾政策法案」

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美国参议院外交委员会昨天审议通过「2022年台湾政策法案」，台湾总统府发言人张惇涵表示，总统府诚挚感谢美国参议院再次展现跨党派对台湾的友好与支持。

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张惇涵表示，这项法案强化台美安全合作，深化台美经贸关系，及提升台湾国际参与等，有助于多方位促进台美合作伙伴关系。

他指出，这项法案还须经过美国参众两院的后续讨论及审查程序，政府将持续关注后续进展，与美国维持妥善沟通，共同维护区域和平稳定与繁荣发展。

台湾外交部表示，美国参议院外委会过这项法案，表达对全面提升台美关系、强化台美安全与经贸关系、台湾的国际参与，以及反制中国胁迫等重大议题的坚定支持。对于美国国会的支持，以及提案的参院外交委员会主席孟南德兹与资深参议员葛瑞姆在过程中所展现的积极领导，外交部表达最诚挚的感谢。

台湾外交部说，未来将与美国国会及行政部门维持紧密沟通，期待在本届美国国会，能促成这项立法往前推进，深化台美友好伙伴关系。

美国参议院外委会通过这项法案时，部分内容曾做调整。对此，台湾驻美代表萧美琴表示，部分是立法技术，另有部分议员认为现在应聚焦安全议题；讨论过程显示对台湾安全的关心。

至于「台湾政策法案」通过可能导致北京不满，萧美琴说，「好像每一天都有什么事会让他们发怒」，但区域和平稳定对所有人有利。

国民党主席朱立伦也感谢美国国会议员长期以来对中华民国、对台湾的支持。对媒体询问，是否担心会激怒中国大陆，朱立伦说，任何能提升台美实质关系，维护区域安全的做法，国民党都欢迎。

中国外交部发言人毛宁则表示坚决反对，并称已向美方提出严正交涉，将视法案的进展和最终结果采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和领土完整。

毛宁强调，法案如果继续审议推进甚至通过成法，将极大动摇中美关系的政治基础，对中美关系以及台海和平稳定将造成极其严重的后果。中方强烈敦促落实美国领导人作出的不支持台独承诺，停止打「台湾牌」，停止推进审议有关法案。

中国大陆涉台学者包承柯表示，这部法案很多条文都涉及台湾「政治地位」的问题，并不是只做一、两条的微调就能缓解，如果不能悬崖勒马，法案生效对台海的影响将比裴洛西访台更严重。

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