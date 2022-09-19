拜登：若台湾遭到入侵美军将保卫台湾 白宫发言人：美国的台湾政策没有改变

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美国总统拜登（Joe Biden）9月15日接受了美国哥伦比亚广播公司（CBS）知名访谈节目《60分钟》的专访。这一涉及美国内政外交多方面问题的专访在周日播出。当回答相关提问时，拜登在采访中再次表示，如若台湾受到攻击，美国将保卫台湾。不过，一位白宫官员在采访结束后强调，美国的台湾政策没有改变。

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采访拜登的CBS新闻主播佩利(Scott Pelly)在节目中问道：“对于你对台湾的承诺，中国国家主席习应该知道什么？”

拜登说：“我们同意我们很久之前签署的内容。有一个中国政策，而台湾对他们的独立作出自己的判断。我们不是在移动......我们不是在鼓励他们独立。我们不是......那是他们的决定。”

佩利问：“但美军（U.S. Forces）会不会保卫该岛？”

拜登说：“是的，如果事实上发生了前所未有的攻击。”

佩利问：“因此，与乌克兰不同，明确地说，（总统）先生，美军，美国男女们会在中国入侵的情况下保卫台湾？”

拜登说：“是的”。

据CBS报导，一位白宫官员在采访结束后强调，美国的台湾政策没有改变。从官方来说，美方对美军是否会保卫台湾保持“战略模糊”，1979年《台湾关系法》规定，“美国将向台湾提供必要数量的防卫物资及技术服务，以使台湾能够维持足够的自卫能力”。

在被路透社要求发表评论时，白宫的一名发言人表示，美国对台湾的政策没有改变。“总统以前就说过这个，包括今年早些时候在东京。他当时也明确表示，我们的台湾政策没有改变。这仍然是事实，”该发言人说。

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