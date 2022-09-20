京官：香港可因势调整防疫措施

香港/新冠病毒

中国之下的香港特区，被视为因为要与中国接轨而窒碍与国际联通，但中国国务院港澳事务办公室副主任黄柳权表示，港府因势调整防疫措施，是无可厚非；不过，他不同意用「移民潮」来形容港人外移的事实。

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中共宣传部今(20日)早在北京举行十八大系列记者会之「一国两制」实践发布会，港澳办副主任黄柳权回应提问时，否认实施《港区国安法》令香港变得越来越内地化(即记者提问说的「大陆化」)，影响香港作为国际金融中心的地位，他认为，内地化之说「是危言耸听，也是带有政治偏见的」。他重申，国安法令香港法治秩序得到恢复，营商环境得到改善。

至于疫情令香港因为要与中国接轨而影响与世界联系，黄柳权的调子较为温和，指疫情已影响和改变包括香港在内的全球联系方式，而他亦注意到，新一届港府上任以来已多次强调，接轨世界与和内地通关并不矛盾，港府亦根据疫情变化和香港的实际情况，「因时因势调整和优化香港的疫情防控措施，我认为，特区政府做的这些调整无可厚非，也不需要去过度解读。」

另外，他亦不同意香港出现「移民潮」的说法。面对记者引述港府数字指过去一年有11万名居民离港，人口下降1.6%，黄柳权重复香港统计处数据后指，香港人口减少的原因是「多方面的，看不出人口减少是因为移民潮导致」。他又重申港府发言人的解释，指港府没有港人移居外地的直接统计数字，而香港的人口流动性一直很高。据此，他认为，「香港现在出现了『移民潮』的形容并不是很恰当。」他又说，港府已表明，将继续吸引海内外人才落户香港，并促进粤港澳大湾区内人才流动，以香港的优势，他相信，香港一定会吸引更多的人才。

香港人才外移已引起不少学者关注，例如英国为三百多万名持有英国国民(海外)(BNO)身分人士提供的「5+1」签证计划，自去年 1 月 31 日实施至今年 6 月底，已经收到14万个申请，同期批出13.3万份申请。若计及加拿大、台湾和澳洲等地，人数将会更多。另根据税务局6月数据，该局发出2021/22年度报税表较前年少了30万份，但局长谭大鹏说，纳税人离开香港超过一个月，雇主便须通知税局，要求纳税人清税，但纳税人毋须交代原因，故发出的报税表减少是否因为移民，则「无法确认」。

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