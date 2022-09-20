国际马拉松有望明年2月在港举行 渐多国际活动弃港他去惹港府救急

香港/体育

受嚴格防疫措施影響，在港舉行的國際賽事有不同際遇

受未有复常路线图影响，不少国际活动已因本地的严厉防疫措施，选择离香港而去，继国际龙舟赛和一项马拉松赛之后，有报道指，皇家加勒比邮轮在申请一个月后仍未获港府明确答复，或放弃在香港重新推出公海游。面对香港渐失国际地位，港府努力挽救，曾表示取消举办本年度国际马拉松赛事的组织回心转意，公布于明年2月12日举办赛事，而不是像国际龙舟赛般迁往区内其他地区作赛。

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自1997年香港回归起即已举办、曾于2020年因为疫情而停赛一年的「渣打香港马拉松」，是香港最大型的公路长跑比赛，每年均有数以万计人士参加，但主办的香港业余田径总会（田总）上周五(16日)公布，取消原订于11月20日举行的「渣马」，原因是港府迟迟未批准活动举行，余下两个月不足作准备。有人更表示，不如改为报已如常作赛的新加坡渣马。

体育事务专员杨德强对田总取消渣马表示不解，指田总已愿意按当局对疫情的分析而把参加人数由原先的3.3万减至2.5万，并分成更多组别作赛，又曾打听终点站维园的2月档期，不明白田总为何不等待港府审批，但会继续沟通。

不过，其实田总已就决定是否举行的日期推迟两次，而上周五是该会推迟的决定日期。据了解，当局对田总的起步方案有顾虑，认为会导致太多跑手聚集。

及至今(20日)早，行政长官李家超发话，指香港马拉松在港府答复前决定取消感到失望，强调政府积极支持大型体育活动和会议在香港举办，体育专员杨德强正与大会商讨，希望马拉松有新的举办日期。

到了中午，田总宣布，在港府全力支持下，积极计划于明年2月12日举行第25届香港马拉松。不过，公布未有透露参赛人数，只表示赛事详情将尽快公布。翻查纪录，2019年的渣马有7.4万人参加；2020年因疫情停办；去年复办时，参加人数降至1.85万。另一方面，已复常的新加坡，当地的的渣打马拉松将于12月举行，可供5万人参与。

国际龙舟赛移师泰国公海游不复常将失邮轮母港地位

不过，同于近日公布取消的世界龙舟锦标赛，则已决定移师泰国。该项国际赛事原定去年在香港举行，但因疫情延至明年8月，然而严格的防疫措施令人却步，国际龙舟联合会在上周六(17日)的特别会员大会上，以大比数通过，将2023年世锦赛改在泰国举办。

协办的中国香港龙舟总会对此决定感到遗憾，主席钟志乐指出，会员对运动员来港是否需要死循环管理和检测等仍有疑虑，而泰国政府愿意配合，令香港失落举办机会。但他补充，仍会努力争取举办其他国际赛事，包括争取申办2027年龙舟世锦赛。

另外，被港府于年初疫情严峻时煞停的公海游，皇家加勒比国际邮轮公司上月中已申请把邮轮送回香港，但一个月后仍未获港府明确答复，英文《南华早报》引述消息人士报道，由于时间太长，游轮公司或放弃在香港重新推出公海游，暂无计划把已调往新加坡泊岸的海洋光谱号调回香港，并期望港府尽快调整防疫政策。

邮轮及旅行社代表上月中已与医务卫生局官员开会，交代邮轮内的防疫措施，并要求容许复办公海游及取消邮轮熔断机制，业界形容，港府当时反应正面，但迟迟未批准。

旅游业议会主席徐王美伦今早在电台节目指出，邮轮公司仍有兴趣在港重推公海游，但调配邮轮来港需时最少三个月，忧虑因防疫措施以致竞争力较弱的香港邮轮业，会因复常时间长而长远失去邮轮母港或国际枢纽地位，促请港府尽快放宽防疫，并向邮轮公司推出鼓励性的优惠，包括只收取低价的邮轮码头停泊费等，否则难以吸引邮轮公司将香港纳入行程以内。

皇家加勒比有67艘邮轮，分布在世界各地营运，旗下的海洋光谱号则由香港出发，但今年1月，船上出现9名密切接触者，被卫生署要求提早回程，但船上3700名旅客及船员经检测后，全属阴性。皇家加勒比其后宣布，鉴于港府持续延长邮轮停运措施，取消海洋光谱号于香港该季度的余下航程，并将船只调往新加坡。

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