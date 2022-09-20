港大专家促尽早复常 特首称将尽快公布调整抵港检疫安排

香港/经济

在中国坚持「清零」政策、香港防疫政策与国际看齐不易之际，以身兼港府专家顾问袁国勇为首的四名香港大学学者联署发文，指香港已建立起防重症免疫屏障，再出现年初般爆发的机率甚微，建议社会尽快复常，称香港可实施较豁免入境人士入住检疫酒店的「0+7」方案更进取的防疫措施。行政长官李家超回应称，港府会尽量「联通世界」，现正积极研究调整抵港人士检疫安排，会尽快决定及公布，以恢复社会及经济活动，保持香港竞争力。

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香港武汉肺炎疫情近日有从逾万宗高峰回落迹象，昨(19日)公布的最新单日新增感染个案为6260宗，是近一个月以来最低的单日感染数字。染疫以本地感染为主，境外输入只有174宗，占总数2.8%。另外，染疫而入院的人数亦逐渐减少，同日有233人入院，较过去一周（9月13日至19日）平均每日有308名染疫者入院为低，令留院人数维持在二、三千之间。

香港大学四名学者，包括微生物学系讲座教授袁国勇、生物化学系教授金冬雁、微生物学系名誉助理教授龙振邦及临床副教授陈福和昨在网媒发表题为《新冠疫情势将尽 香港复常心所往》的文章，指第五波疫情由去年底至本月中为止，粗病死率为0.59%；若以6月为第六波疫情划界起计，粗病死率则已降至0.097%。

文章指出，这是因为自第五波疫情后，香港疫苗接种率有所提高，加上自然感染，估计现时超过九成五人口，已可预防病毒引发重症。在「新冠病毒感染已经在本港扎根，并已成为风土病」的事实中，病毒已深入小区，污水检测及围封强检已没有大意义，应该停止，并将资源用于提高长幼接种率，但全民戴口罩应属最后撤消措施。

四名学者认为，香港应逐渐开始放宽及复常，抗疫方针应改以保护未接种者、防止公营医疗崩溃及提高接种疫苗为主，故可先让完成疫苗接种者逐步复常，未接种市民就可以每日做抗原检测，以便发现感染尽早求医。

外防方面，学者指出，现时入境旅客个案仅占本地总数约2%，不会对医疗系统造成明显压力，香港「绝对有条件」进一步实现以检测代替隔离之「0+7」方案，甚至更进取方案。

不过，根据建制派传媒《星岛日报》今日引述消息所作报道，港府现时研究的，仍是放宽入境检疫措施至「0+7」，并取消登机前出示48小时核酸检测结果。据该报了解，部门研究的是上述措施的后续安排，当中，方案一是「检测待行」，即要求入境人士抵达机场后进行核酸检测，直至有检测结果方可离开机场，以阻止输入个案流入社区；另一个方案是「检测放行」，即入境者在机场进行核酸检测后便直接放行，回到住处，不需在机场等候检测结果，但这可能增加输入个案风险。

特首李家超今早出席会议前不愿透露会否取消抵港人士登机前的检测要求等具体措施和是否有复常路线图，只表示，各部门正积极研究调整入境人士的检疫安排，会尽快决定及公布。他强调，明白在控制疫情之余，亦要恢复社会及经济活动，保持竞争力，港府会尽最大空间联通世界及减少来港检疫的不便，但要确保政策的一致性，避免混乱和走回头路。

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