悼英女皇奏《荣光归香港》被指煽动 港警拘一男

香港/政治

被警方以煽動意圖罪拘捕的男子(黃圈者)，吹奏口琴時，獲領館前的市民以手機亮燈和叫口號回應。

香港警方周一晚拘捕一名在悼念英女皇集会时吹奏反修例乐曲《愿荣光归香港》的男子，指他涉嫌作出具煽动意图的行为，男子经通宵扣留调查后于昨(20日)晚获得保释出外候查，须于11月下旬向警方报到。这是港人连日悼念英女皇活动中惟一的拘捕行动，但却是联合国人权事务委员会敦促港府停止以煽动罪压制异见之声后第五名被警方以煽动罪名拘捕的人士。

广告 继续浏览后续

英女皇伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）逝世后，港人连日前往英国驻港总领事馆弔唁及致祭，当中有超过一万三千人进入领事馆内签署弔唁册，而致祭的鲜花则在馆外排了五、六层，有人甚至把花和纪念册以透明胶布捆在石柱上。而在英国周一举行国葬期间，更有人自发在领事馆外举行悼念集会，高峰时有超过二百人在场遥悼。

根据网上片段可见，期间有一名男子在总领馆对面的行人路上以口琴吹奏英国国歌及反修例运动乐曲《愿荣光归香港》，而在总领馆外的港人则高举亮了灯的手机和高喊「God Save the Queen」（天佑女皇）、「香港人，加油」作回应，场面平和，但该名男子其后被警员带走。

另外，亦有警员以水淋熄放在栏杆上的悼念蜡烛，并要求在总领馆外的悼念人群散去，被职员以该处为总领馆范围而阻止，有看似较高级的女性警务人员上前表示，因为防疫，香港有限聚令。但领馆职员表示，过去多日未有出现问题，对警员行为表示「惊讶」。

港警1.5年以煽动罪拘控34人 联合国专家称打压异见吁废除

警方及后证实，周一晚9时半在总领馆附近拘捕一名43岁姓彭本地男子，指他涉嫌作出具煽动意图的行为，违反《刑事罪行条例》第九条，正被扣留调查。根据法例，一旦罪名成立，初犯者可被判处最高刑罚为入狱两年；再犯者可被判处三年监禁。

社会学者钟剑华批评警方滥权，认为这反映警方的野蛮管治。他指出，自反修例运动后，警方心知违反纪律亦不会有后果，容易有棹便尽用、滥用。

与「光复香港 时代革命」口号不同，《愿荣光归香港》并未被法庭安定为分裂或触犯国安元素，而这次亦是警方首次单凭吹奏乐曲便以煽动罪作出拘捕。今年4月，一名68岁老翁在新界东涌巴士总站人行道上以二胡演奏《愿荣光归香港》，但警方当时并未以煽动罪作出拘捕，而是以「没有许可证而奏玩乐器」罪作出票控，被告否认控罪，下月裁决。

煽动罪已有超过半世纪未被使用，但在反修例运动后，警方于2021年初起再次以这条广泛被视为不民主的殖民地法例拘捕或检控市民，本台根据公开资料统

计，警方在一年半之间已用此煽动罪拘控34人，当中，5人是在联合国人权事务委员会作出呼吁后被拘捕。

联合国人权事务委员会审议香港落实《公民权利和政治权利国际公约》后，于7月下旬发表结论性意见(concluding observations)，促请港府废除《港区国安法》和刑事条例中的煽动罪，期间停止以此压制批评之声和异见。不过，人权委员会的结论性意见不具法律效力，而港府事后亦以大篇幅文章反驳报告。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅