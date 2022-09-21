梵蒂冈拟将香港办公室迁京 成事等于关系正常化 惟港媒指是教廷一厢情愿

香港/梵蒂冈

在中国与梵蒂冈就主教任命的协议下月期满前夕，教廷国务卿帕罗林枢机主教（Cardinal Peitro Parolin）表示，条款会有些调整，但没有透露详情，但就承认，一直有计划将驻港宗座代表(study mission)迁往北京，北京未有回应。有分析指出，若然成事，台湾与梵蒂冈关系将会有所改变。然而，香港有建制派报章专栏指，迁代表到北京意味中梵关系正常化，教宗将可名正言顺地在中国招揽教徒和发挥影响力，不利「党领导一切」，故此有关要求是教廷一厢情愿。

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天主教通讯社前（19日）天以《教宗方济各向中国伸手》为题作出报道，指尽管教宗方济各与中国国家主席习近平日前在哈萨克斯坦未能会面，但中梵关系「某些发展不应被低估」，首先是在帕罗林正在推进教廷在京设置驻华使馆。报道引述意大利《信使报》16日的报道指，帕罗林回应是否准备好把驻港宗座代表办公室搬往北京时表示，这不是一个崭新想法，「我们一直都有提出，我们正等待北京的信息，但至今尚未收到」。

通讯社报道指出，宗座代表是中国与梵蒂冈的联系，地位低于教廷大使馆(nunciature)，代表办公室一旦改驻在北京，意味中断逾七十年的中梵外交关系得以重建，即中梵关系正常化。在中国坚持台湾是中国不可分割一部分的情况下，已教廷大使馆的台湾，誓必受到影响，梵台须断交。

但被问及教廷会否因此关闭驻台使馆或是按照中国大陆的要求降低其重要性时，帕罗林响应称，「目前为止，一切维持原样」。

然而，教廷设立驻华使馆看来障碍不少。由亲台湾转为亲北京的《星岛日报》，今(21日)天的《中国观察》专栏以《北京设办公室 教廷一厢情愿》为题指出，

教廷在北京设办公室等于中梵关系正常化，而中梵关系虽然有所改善，但「中方现时根本无意与梵蒂冈建交」，因为一旦中梵关系正常化，教宗在中国将名正言顺发挥影响力，招揽教徒，「不利「『天主教中国化』，不利『党领导一切』。」故此，习近平与教宗在哈萨克斯坦没有举行会晤。

该文续称，政协主席汪洋最近会见天主教「一会一团」时强调，坚持独立自主自办原则，自觉抵御境外势力渗透，「所谓『境外势力』，当然暗指梵蒂冈」；同理，下月的中梵主教协议会继续「临时」下去，中方无意签正式协议。

另一方面，通讯社的报道指出，备受批评的中梵主教任命协议下月期满，预料会获得续期，但条款将略有改动。帕罗林向该通讯社指出，已就更改部分协议条款展开工作，但未有透露具体改动。报道续称，由于协议内容一直没有公开，现时亦不知调整了什么。

梵蒂冈和中国于2018年9月达成为期两年的《主教任命协议》，建立教宗任命中国各教区主教的叙任模式。该协议在2020年10月续期两年，即协议下月到期。

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