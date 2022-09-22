IATA：中国防疫政策影响航空业复苏 「清零」致香港失枢纽地位

香港航空业

国际航空运输协会总干事沃尔什(Willie Walsh)表示，若中国明年继续实施严格入境限制，将拖慢全球航空业复苏；事实上，中国的「清零」政策已经令香港失去其国际航空枢纽地位。

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武汉肺炎爆发前，香港机场客运量冠绝全球，但现在已跌出十大，根据分析机构Sobie Aviation的航空客运量数据，香港今年第二季只有59.1万人次，仅及亚洲区首位的新加坡樟宜机场同期客运量的8%；印度德里机场和泰国曼谷机场并列第二，客运量320万人次；其余依次是韩国首尔、马来西亚吉隆坡、菲律宾马尼拉、印度孟买、孟加拉国达喀尔、澳洲悉尼及日本东京，客运量由290万至180万人次不等。

另据香港国际机场较新数据，香港7月有40.1万人次的客运量，8月中把强制入住检疫酒店的隔离日数减至3天后，当月的客运量升至47.9万，意味连9月在内的第三季客运量，可能会超过140万人次，其客运量与第二季第十名的机场仍有距离。

由全球近三百家航空公司组成、业务占总运输量83%的国际航空运输协会（IATA）昨(21日)在多哈举行疫情爆发后首个实体会议，路透社报道，该会总干事沃尔什在会上再次谈及香港，指中国政府的「动态清零」政策已摧毁(devastated)香港，令香港失去其航空枢纽地位，若要重执牛耳，亦须艰苦奋斗，因为其他枢纽已抢占先机。

他把香港苦况归咎于政府政策，而非病毒。他又说，政策亦重创当地业界旗舰国泰航空公司，指国泰已大不如前。

中文大学航空政策研究中心高级顾问罗祥国同意，香港航空业复苏将较其他地方慢，称若港府处理疫情的政策摇摆不定，难以给予包括机师在内的外来人才信心，但未至于因为具经验机师流失而令航空业复常存在暗涌。

另外，根据航空业界在多哈会议上披露的数据，北半球的航空需求在夏季攀升，幅度较预期大，但复苏幅度参差。沃尔什指出，早前有人预料，中国会在今年放宽防疫措施，但中国继续实施边境管制，若明年有关情况持续，整个行业都会受害，业界复苏力度明显会受影响。

为与中国的防疫「清零」政策看齐，香港是全球少数仍实行严格限制的地方，入境人士须接受三天检疫酒店和四天医学观察的「3+4」政策，现正考虑将之放宽至「0+7」，即毋须入住检疫酒店，但须在入境7天内，每天进行检测，期间不能进入食肆、酒吧等需要疫苗通行证处所。特首李家超周二拒绝透露详情，但强调与国际联通的重要性，未有再提中国通关；同日，北京的国务院港澳办副主任黄柳权称，香港是国际城市，按实际需要放宽防疫措施，无可厚非，外界毋须过度解读。有关言论被解读为香港放宽防疫措施与国际接轨开绿灯。

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