美总统联大演说罕见提到维持台海和平稳定台湾高度欢迎

台海形势

美国总统拜登21日在第77届联合国大会演说时，罕见提到维持台海和平稳定，重申「一个中国」政策，不寻求与中国大陆对抗或冷战，会继续为以和平方式解决冲突而奋战。

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台湾驻美国的「台北经济文化代表处」透露，从1971年到现在，美国历任总统在联大演说时都不曾提到台海和平议题；只有前总统里根曾在1985年与1978年的联大演说，提到过台湾的经济表现。

拜登的演说花了相当篇幅抨击俄罗斯侵略乌克兰，在演说的后段才提到美国坚守「一个中国」政策，并重申对台海的主张。

拜登表示，美国会继续为以和平方式解决冲突而奋战，美国追求维持台海的和平稳定，遵循数十年来有助避免冲突的一中政策，并持续反对任何一方片面改变台海现状。

在联大演说后，拜登在纽约分别与英国首相特拉斯和法国总统马克龙会面，都提到俄罗斯和中国。根据白宫发布的新闻说明，美英将携手合作支持乌克兰对抗俄罗斯的侵略，以及应对中国构成的挑战。

针对拜登的联大演说，台湾外交部表示，这是近年来美国总统首次在联合国场域中，公开强调对台海和平稳定的重视，也是拜登继日前接受美国媒体专访，表达美军将捍卫台湾安全后，不到一周内，再次在重要国际场域演讲时重申美国维护台海现状的坚定意愿。拜登维护台海和平的发言深具意义，外交部对此表达高度欢迎。

台湾外交部指出，今年8月以来中国无端在台海地区升高军事挑衅，拜登政府已经多次以公开发言、联合其他理念相近国家发表声明、派遣军舰在台海执行「自由航行任务」（FONOPs）等具体行动，持续展现对台海和平稳定的高度重视，以及美国对维护台海现状的坚定支持与不变承诺。

台湾外交部表示，面对中国的军力扩张与挑衅行径，台湾将持续强化自我防卫能力，深化台美紧密安全伙伴关系，并与所有理念相近国家加强合作，维护台海安全，以及印太地区的自由开放与和平稳定。

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