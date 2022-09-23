记协主席否认阻差办公罪 获保释赴英进修 特首吁新闻界说好香港故事

香港/国安法

2022年9月22日，香港特首李家超出席新闻界酒会时呼吁业界讲好香港故事。同一天，香港记协主席陈朗昇(小图)则因被控上庭。(政府及麦燕庭图片)

香港记者协会主席陈朗昇采访时拒绝应警员要求出示身分证而被控阻差办公，他应讯时否认控罪，控方虽同意让他保释出外候审，但条件之一是限制他离港，惟法庭认为控罪性质不算严重，拒绝应控方要求加设离港限制。陈朗昇表示会如期月底赴英进修，明年中回港受审。

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身穿记协当年反对警方不合理地设置采访区而印制的「新闻自由」T恤的陈朗昇，昨(22日)午离开法院时表示，明白法庭作出保释条件时，「决定艰难」，故此感谢主任裁判官罗德泉。而牛津大学路透新闻学研究所长尼尔逊(Rasmus Kleis Nielsen)在消息公布后不足两小时3便在推特发帖，欢迎陈朗昇10月参加计划，又形容陈是杰出及富经验的记者，相信他会有委多经济与参与计划的其他学员交流。

陈朗昇数月前已公布，获发奖学金参加10月开始的牛津大学路透研究所的学人计划，并表明会按计划要求，进修半年后回港服务。但身为网媒Channel C采访主任的他，本月初采访一个业主立案法团会议时，被指拒绝应警员要求出示身分证，遭警方控以阻差办公罪及一项交替性的阻碍公职人员罪。前者的最高刑罚是入狱两年，后者则是监禁半年。

案件昨在西九龙裁判法院提堂，辩方指出，陈朗昇将到英国进修。法庭其后决定，陈须在明年4月25日再次提讯，审讯则于5月16日开审，期间可获保释，条件是两万港元现金保释，以及须提供英国居住地址及联络电话。

特首：提防借新闻违法吁远离伪媒体

同日，行政长官李家超出席新闻界国庆酒会致辞时说，香港有其独特优势，期望新闻界发挥所长，努力讲好香港故事，把「香港最新发展和正确讯息」告诉世界。但他补充，须提防有人「假借新闻工作为名，从事违法行为」，呼吁新闻界「远离这些伪装媒体(和)破坏新闻自由的坏份子。」

他重申，香港的言论和新闻自由受《基本法》保障，但新闻工作者六是港人，在法律面前，没有人有特权。

港府高层官员近年不时重申这种新闻界二分法，在警方和保安当局对敢言的《苹果日报》采取搜捕、检控和冻结资产时，便不断重申有人假借新闻之名犯法，呼吁市民与之划清界线。而西方国家则认为港府的行动是打压新闻自由，而香港在「无国界记者」的全球新闻自由排名亦暴跌至今年的148名，较去年下跌八十位，跌幅之大，是各地之冠。

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