香港疫情已见顶回落 医卫官员称入境免限制亦可考虑

香港/新冠防疫

在面对台湾和日本等邻近地区下月撤销入境限制和本地不同组织要求港府进一步放宽或撤销入境限制的压力日增的情况下，以检测代替酒店隔离几乎已成定局，社会的争拗点已转为须检测多少天的「0+X」方案，当中，一向对放宽持「审慎」态度的医务卫生局长卢宠茂昨(22日)天进一步放软口风，指在医疗复常的情况下，会考虑任何方案，包括「0+3」或「0+0」，即入境后毋须检测。

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香港昨日公布的最新单日感染武汉肺炎宗数再次跌破六千，由高峰时的逾万宗减至5990宗，是连续第三天在五千多宗徘徊。卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣指，清晰见到疫情高峰已过，正明显「稳步向下」，七天移动平均数字亦有下降。但他补充，短期内，感染数字的跌幅不会很快或很大，亦未必能做到「清零」。

曾表示「与病毒共存」等于带人「共赴黄泉」、并与采取积极开放措施的专家隔空骂战的医务卫生局长卢宠茂，昨日进一步放软口风，指港府非常重视专家意见，两者与市民的方向是一致的。他续称，港府在医疗系统能够复常，即公立医院的正常服务回复至八成时，香港可有更多放宽空间，强调考虑提升国际竞争力和经济复常的力量，两方面并无矛盾，无论是「0+3」或「0+0」的入境检疫安排，港府都会考虑。

香港由8月中起实施旅客入境「3+4」方案，即入住3天检疫酒店后，自我进行医学检测4天，期间不可进入食肆、酒吧等接种疫苗方可进入的处所。若是「0+3」，即毋须入住检疫酒店，但旅客入境后须自我检测三天；「0+0」即入境后毋须医学监察。

不过，立法会议员田北辰昨日引述消息透露，港府现时仍在考虑「0+7」，分别是抵港后是否需要在机场等候检酸检测结果。他续称，港府将于下周公布方案，最快在10月推行。但商业电台今日引述消息指，特首李家超今天下午会作出公布。

港区人大常委谭耀宗亦为社会期望降温，指香港不能太迟放宽入境限制，但港府亦须平衡防疫需求，他又说，理解市民期望最终达至「0+0」，惟政府须循序渐进。

商务及经济发展局前局长马时亨则忧虑，香港防疫政策正严重影响其国际金融中心地位，香港愈迟开放，被夺走优势的风险就愈高，新加坡便是看准香港尚未开放的时机，抢去不少资产管理业务、盛事及人才。他昨天出席电台节目时罕有地公开批评港府政策，指香港现时难与中国内地通关，亦无法对外开放，是「两头唔到岸」，「在水中央，但迟早浸死」。

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