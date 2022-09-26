台湾驳王毅称2758号决议从未涉及台湾在联合国代表权问题

台湾/联合国

中国外交部长王毅24日在联合国大会演说，提到联大第2758号决议，将台湾代表驱逐出去，已经彻底封堵任何企图制造「两个中国」或「一中一台」的空间。对王毅的说法，台湾外交部25日加以驳斥，说他「扭曲历史事实、刻意混淆真实现况」，误导国际视听，给予最严厉谴责。

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王毅在谈到台湾问题时，强调中国的国家主权和领土完整从未分割，大陆和台湾同属一个中国的事实从未改变，并阐述联合国大会第2758号决议，说当时将台湾当局代表驱逐出去，从政治、法律和程序上，彻底解决全中国在联合国以及国际机构中的代表权问题，也彻底封堵任何人、任何国家企图制造「两个中国」或「一中一台」的任何空间。

台湾陆委会25日首先回批北京，在台海制造事端、大举军事胁迫台湾人民及区域安全，宣称阻挡其统一必将被历史车轮碾碎等公然恫吓国际等说法，是违背事实的国际欺骗者与霸凌者，民主国家应认清，并团结对抗威权干预的挑战。

陆委会强调，台湾在历史事实、国际法及现实上，从未属于中华人民共和国，两岸互不隶属是客观现状。陆委会说，「联大2758号决议从未涉及台湾及台湾人民在联合国体系代表权的问题，更未处理台湾与中华人民共和国的关系」。台湾绝不接受中共单方设定的政治前提及两岸终局。

值得注意的是，台湾外交部也强力驳斥中国大陆的说法，副发言人崔静麟说，联合国大会第2758号决议，只处理了中国在联合国的代表权，决议全文只字未提台湾，不但未授权中华人民共和国在联合国体系代表台湾，更未提到台湾是中华人民共和国的一部分。中国却持续刻意对联大历史文件作出扭曲错误的政治性诠释，将并没有获得国际共识的所谓「一中原则」作荒谬连结。

台湾外交部强调，中华民国台湾是自由民主国家，民主台湾与专制中国互不隶属是国际公认、长期客观的事实，也是当前的台海现状；中华人民共和国从未统治过台湾，台湾不是中华人民共和国的一部分，只有台湾的民选政府，才有权在联合国体系等国际场域代表台湾2350万人民，从未统治台湾的中国共产党政府无权置喙。

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