香港今起入境毋须隔离 随制全撤未有期 官员只愿放宽社交距离

香港/新冠疫情

香港今(26日)早起放宽入境限制到只需家居自我检测三天，但期间不能到食肆和酒吧等需要接种疫苗后才进入的地方。不过，新措施似有「内外不讨好」之势，酒店业和饮食业界指新措施对境外旅客吸引力不大，但却令近三年受防疫措施所限而难以外游的港人急于离港，影响本地消费，促全面放宽。香港美国商会总裁翁以登亦直言，新措施难以吸引商务旅客，竞争力不足，促港府解除所有入境防疫限制，与国际接轨，复兴经济。

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不过，医务卫生局长卢宠茂昨日接受电视台清谈节目访问时仍然表示，难以现时放宽所有入境措施，但随着疫情回落，公营医疗服务已转趋「复常」，有空间考虑放宽社交距离措施。意味包括限聚令在内的社交距离有可能在下月5日之后放宽。

港府早前公布，社交距离措施在下月5日前维持现状，即餐饮及表列处所只能容许接种疫苗人士进入，部分人士更须通过快速检测；公众地方禁止4人以上聚集，以及需配戴口罩。

香港今早6时起放宽入境检疫至「0+3」，即以自我检测三天代替入住检疫酒店，有航空公司为此延迟起飞及抵港时间，以便「赶及」6时后才抵达香港，使乘客得以受惠于新措施。而今早首班受惠客机是由台北抵港，较原订时间延迟四小时。机上更有回港探亲的乘客，把原订上周六启程的航班改为今早抵港的航班，并取消预订的检疫酒店，过程顺利。

不过，有关抵港旅客可能难以弥补港人外游人数，因为新措施公布后，旅行社查询外游的电过话以倍数增加，不少航班订位迅即爆满，尤以邻近的日本为甚，但票价亦上涨一倍至4000到6000港元。香港酒店业主联会经理陈媛妍表示，新措施只会有利港人外游，市民不会再留港在酒店宅度假（Staycation）；但三天医学观察的要求，对旅客访港的吸引力有限，在需求大减之下，酒店房价难免下跌。业界预料，消费力较高者多会计划外游，圣诞新年黄金假期会是酒店业寒冬期。

五个饮食业商会昨天已随即联署去信行政长官李家超和医卫局长卢宠茂，指餐饮业从中秋节至今两星期的营业额都在谷底徘徊，平均比往常跌了三至五成，要求当局放宽社交距离措施，包括食肆每枱人数上限，由现时最多8人增至12人一枱；取消宴会人数120人上限及营业时间限制等。

香港餐饮联业协会会长黄家和今早更在电台节目中表示，圣诞和新年假期本是餐饮业旺季，但现时不少市民计划外游，会直接影响本地饮食业生意。他指出，游客生意约占饮食界营业额的8%，一年约为100亿港元，但过往两年已失去游客客源，难以补充港人节日外游所造成的营业额损失。他促请港府尽快撤消所有入境限制措施，并放宽食肆的防疫限制。

商界方面，本月上任的香港美国商会总裁翁以登以泰国为例指出，当地是在豁免所有入境限制后，经济状况和旅客入境人数才大幅增长，认为香港应尽快撤消入境限制措施，因为作为国际枢纽，商界须恢复与海外贸易往来，才能真正有效重振经济。

美商会的企业及个人会员合共约有二千名，最近有逾八成会员续会，比率与过往相若。他透露，部分不续会会员企业已将总部搬回美国或迁往中国、新加坡等地；但亦有新公司加入，希望透过香港在中国寻找发展机会，或到美国投资或经商。

香港昨日公布，最新单日新增3897宗确诊个案，按日减少逾1200宗，令本地感染人数跌破四千大关。

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