港商会：约四成企业缩业务 8%弃港 10%商务活动不回流

香港/经济

香港总商会一项调查显示，有八成六受访企业反映，香港的旅游限制及检疫要求对公司营运有高至非常高的影响，近四成企业已经或正计划缩减香港业务。若放宽防疫措施，有73%企业表示会考虑改变或重新审视移离香港的决定，但有8%受方企业表明，决定不会留港。总商会促请港府尽快撤销所有入境检疫限制，全面无条件市关。香港厂商会会长史立德今(27日)早在电台节目中认同有关要求。

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有近四千家会员的香港总商会，5月下旬就有关旅游限制及检疫安排进行调查，成功访问395家企业，中小企和大型企业约各占一半。总裁梁兆基昨(26日)午公布调查结果时说，上述结果与该会其后于8月举办的多场会员咨询会意见相若。

他今早更在电台节目中指出，早前很多商务活动因应香港的防疫限制而转往新加坡及其他地方举行，全面撤销入境限制有助吸引活动回流，但相信未必能百分百回流，可能有约一成的活动流失。他期望，港府能在年底前撤销入境检疫要求，因为不少企业在港府把入境防疫措施减至三天检测后，已开始筹划一些涉及过千人的活动，而大型活动一般需时一至两个月安排。

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