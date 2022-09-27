资助抗争者七千万筹款被充公 理据不公开 涉案人明年杪以洗黑钱受审

香港/政治

星火同盟當年的網上眾籌，其7000萬款項近日被充公

这是第二宗与反修例运动相关而被充公财产的案件，但第一宗的财产充公是在被告在庭上认罪后作出。网台D100主持人「杰斯」(原名尹耀升)透过众筹资助逃往台湾的反修例示威者入学，扣押一年多后，于本月1日在庭上承认在网上发表煽动言论及「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称「洗黑钱」） 1032万元，法庭翌日接纳控方申请，下令充公被告可变现的487万元资产，成为第一宗因反修例案充公财产的案件。杰斯的判刑则押至10月7日作出，期间继续还押。

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警方财富情报及调查科财富调查组警司邹祥有昨(26日)在高等法院颁下「没收令」后指出，该反修例筹款平台声称款项用作支持示威者，于2019年6月至11月筹得8000万元，存入一间私人公司的银行户口，惟款项用途与其声称背道而驰，包括用作购买私人保险、缴交信用卡欠款等。同年12月，警方拘捕涉嫌以平台「洗黑钱」的3男1女，称款项主要投资保险，受益人为空壳公司负责人。

他又说，警方证实其中两名被捕人已分别于2020年10月和去年3月离开香港，于是循《有组织及严重罪行条例》第8条申请没收令并获批准。比对公开资料和警方的说法，两名潜逃者应分别是报称文员的吴挻恺（30岁）和人事经理王慕雄（52岁）；而另一名被捕人将于明年9月11日在区域法院开审，被告应是20岁的余昕钰，身兼九龙城区议员和律师黄国桐的前助理，余在今年5月因被控「洗黑钱」63.9万元，在区域法院提讯。余下一名被捕人则仍在接受调查。

根据法例，一旦洗黑钱罪名成立，最高可被判囚14年及罚款500万元。

「星火同盟」四名成员于2019年12月被警方以涉嫌「洗黑钱」予以拘捕，并冻结一间空壳公司的银行户口，涉款约7000万元。当时另一支持被捕人士的「612人道支持基金」信托人吴霭仪曾质疑警方的指控，称警方声言找到13万元现金和三千多张超级市场现金券等，与「洗黑钱」有甚么关系，形容是「司马昭之心，路人皆见」，因为早已传出港府会打压支持抗争者的基金，相信当局对「612基金」也虎视眈眈。

现已解散的「612基金」，其后被指未有申请社团注册，包括天主教荣休枢机陈日君等五名信托人和秘书施城威正在法庭受审；另外，基金五名信托人亦因《港区国安法》的勾结外国势力罪名被捕，但警方未正式提出检控。

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