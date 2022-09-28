台湾海洋文学作家夏曼・蓝波安与巴黎读者相见欢

台法文学交流

由巴黎外国文化中心论坛 (FICEP) 主办的第21届「外国文化周」(la Semaine des Cultures Étrangères) 本周隆重登场。周二9月28日晚，巴黎台湾文化中心特地在11区的Asiathèque书局推出原住民作家夏曼•蓝波安的读者见面会。会上，达悟族作家将亲自讲述他的《大海之眼》法译新作，并同参与者分享其创作的心路历程。

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「我(海洋)带着你去旅行，你是大海的眼睛。」这是台湾达悟族作家夏曼・蓝波安于2018年出版的《大海之眼Mata nu Wawa》书末的一段文字，这部书写台湾原住民「西部」流亡时光的海洋文学作品，今年6月由法国「亚洲馆」L’Asiathèque出版社翻译发行法译版，据介绍，这是其第二部法译作品。

《大海之眼Mata nu Wawa》一书可谓作者以海洋原住民视角审视台湾的自传小说，内容描写拒绝保送大学、四处流浪做粗工、筹学费的达悟青年齐格瓦（夏曼‧蓝波安幼时于部落使用之名），如何面对无所不在的歧视、剥削，并从脑海中逐渐印刻的各种价值冲突中，挣扎地找出自我的方向。

正如书评家所言：「作者以其海洋民族的思维扩充了大岛台湾的陆地思维，深化台湾这座环海岛屿的文学内涵」，彰显了台湾当代文学属于岛国而非源自中国、日本、欧美之特殊性，加上书中所揭示的辽阔海洋世界观，让「亚洲馆」出版社决定译介此书给法国读者，并给予如下的评论：「其风格独特且铿锵有力的生命经历，既有吸引法国读者的在地性，亦能引发全球世人的共鸣」。

夏曼・蓝波安为专职作家、岛屿民族科学工作坊负责人，曾获吴浊流文学奖、时报文学奖、吴鲁芹文学散文奖、九歌年度小说奖等。创作文类包括散文及小说，小说创作主为叙述达悟族之神话故事，散文作品则描绘个人身处兰屿及台湾两社会的心境转折，并以重新学习该族生活、接受海洋洗礼等过程，呈现个人与民族情感，企图唤起台湾原住民对自身文化的认同。

自2016年起，巴文中心即与「亚洲馆」出版社合作出版推广计划，推出「台湾小说」（Taïwan Fiction）书系及「福尔摩沙练习曲」（Études Formosanes）台湾研究丛书，至今已陆续翻译出版朱天文及吴念真《悲情城市》剧本、纪大伟《膜》、吴明益《天桥上的魔术师》、短篇小说合辑《台北，街角的故事》、瓦历斯．诺干《瓦历斯微小说》、黄崇凯《比冥王星更远的地方》、纪大伟《珍珠》等法译作品。本次首度在该书局举办读者见面会，展示台法文学合作交流成果。

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