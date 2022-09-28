面对中国挑衅 哈里斯：美国将在台湾海峡“既无惧也不豫”地采取行动

美台关系

9月28日，美国副总统哈里斯在与日本半导体企业高管等的会议上发言。

法新社东京电稿称，美国副总统哈里斯周三在对驻日美军发表讲话时表示，华盛顿将在包括台湾海峡在内的整个亚洲“既无惧也不豫”地开展行动。

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在出席遭暗杀的日本前首相安倍晋三的国葬后，哈里斯今天9月28日造访位于东京近郊神奈川县横须贺、美国海军在全球最大的海外据点，并发表演说。

演说中，哈里斯指责北京在东海和南海的“令人担忧的行为”，以及“在台湾海峡的挑衅”。她表示：“美国认为，台湾海峡的和平与稳定是自由和开放的印太地区的重要组成部分。”

哈里斯补充说：“在国际法允许的情况下，我们将继续毫不畏惧或犹豫地在亚太地区飞行、巡航和运作。”

法新社报道指出，北京声称拥有台湾和将该岛与中国大陆隔开的台湾海峡，这是世界上最繁忙的航运通道之一。

哈里斯重申，华盛顿长期以来反对北京单方面夺取台湾的企图，并承诺美国将继续支持台湾的防御。

本月早些时候，美国总统拜登本人重申了这一承诺。在接受哥伦比亚广播公司（CBS）「60分钟」（60 Minutes）节目提问：“如果中国入侵，美国是否会保卫台湾”。他回答说：“是的，如果发生前所未有的袭击。”

中国的强烈反应是：谴责华盛顿“严重违反”了其对北京的承诺。

白宫则强调，美国对台的战略模糊政策没有改变。

哈里斯今天说，华盛顿“并不是在寻找与中国的冲突，但我们预计北京将继续采取侵略行为，试图单方面破坏区域现状。”

据报道，美国副总统在东京附近的横须贺海军基地对霍华德号战舰的士兵发表讲话时，也批评了俄罗斯“试图吞并另一个主权国家的领土”，并提到了莫斯科在乌克兰占领区。

此外，她还谴责朝鲜以新的导弹袭击威胁地区稳定。

美国副总统哈里斯将于周三晚上离开日本前往韩国。

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