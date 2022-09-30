10人权和关注香港组织促美国会制裁搜检《苹果》参与者

香港/新闻自由

海外关注香港的民间组织「香港自由委员会」与其他九个关注人权和新闻自由的组织联署信件，要求美国国会制裁参与搜查《苹果日报》的港人，认为有关人士严重破坏香港的民主制度，并广泛地打压香港人权，应由美国追究责任。

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参与联署的无国界记者东亚办事处执行长艾玮昂（Cédric Alviani）表示，国际社会对《苹果》被迫关闭未有强烈回应，是变相默许北京继续采取高压专制政策，呼吁美国国会制裁参与搜查与关闭该媒体的港人及中国官员。

联署信在本月26日发给美国国会及行政当局中国委员会，信中指出，单是13936行政命令已足以对搜检《苹果》的人士作出制裁，因为他们故意破坏香港的自主和民主机构。该行政命令命为《香港正常化总统行政命令》，由美国前总统特朗普在2020年7月14日签署，而据此订定的香港自主法亦在同日签署生效，当中订明，可制裁破坏香港民主、威胁香港自治的香港官员和个人。

其他参与联署的，还有人权基金会（HRF）、香港民主委员会、在美港人组织「我们是香港人」及共产主义受害人纪念基金等组织。、

香港警方于去年6月24日突袭搜查苹果日报大楼，港府其后将其母公司的资产冻结，令这份香港销量甚高的敢言报纸被迫关闭，包括创办人黎智英在内的七名报社前高层及主笔遭到羁押，被控以《港区国安法》的勾结境外势力罪和串谋煽动罪，一旦罪名成立，最高可被判终身监禁。事后多家传媒结业，令香港的新闻自由空间大减，在无国界的全球新闻自由度排名，从去年的第80名悬崖式下跌至今年的第148名，是当年度指数名次跌幅最高者。

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