中国据报要求驻港外交使团提供所有房产资料，包括平面图

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据英国《金融时报》10月4日报导， 中国外交部要求驻港外交使团提供所有房产的资料，包括平面图，外交人员担心这些资料被用作间谍活动或安装监听设备。该报引述3名知情人士表示，过去数月，驻港外交使团被要求提供使馆人员工作场所和住所的一系列细节，包括平面图、租赁或出售条款。

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据熟悉此事的消息人士说，在过去几个月里，中国外交部要求外交官提供一系列关于外国使团的官方场所以及工作人员住宅的细节。中方官员希望得到平面图、租赁或出售条款的细节，以及租赁或出售协议。

据熟悉此事的人士称，中国外交部要求在外国使团的工作人员搬进大楼之前对新房进行审查。一位前外交官在受访时表示：“北京显然希望外交官们感到不安”。

报导提及，根据管理外交关系的国际协议《维也纳领事关系公约》，对驻地政府是否可以向外国使团提出此类要求含糊不清，但《公约》第二十四条规定：“领馆档案及文件无论何时，亦不论位于何处，均属不得侵犯”。

外交官们说，他们正在考虑如何回应这些要求。报导指，外交官们补充说，交出平面图是一个特别令人担忧的问题，因为这使他们的财产暴露在间谍活动中。中国外交部驻港特派员公署没有立即回应《金融时报》的评论请求。

此前，美国政府持有香港寿山村道37号的美国驻港领事馆宿舍，2020年12月欲出售予恒隆地产，中国政府要求需先获得批准，才可出售，使交易变得复杂。

前美国驻香港及澳门总领事唐伟康（Kurt Tong）向《金融时报》介绍称：“在2019年和2020年的变化之前，中国外交部通常采取最低限度的方法，大多避免在大陆看到的那种（对外交官的严格控制），因为他们的目标是让外国使团能够在香港轻松运作，帮助中国与世界做生意。”

唐伟康表示，“现在的想法似乎是一些外交使团并不受欢迎”。报导提到，根据《基本法》，香港的外交事务由中国政府负责管理，以往中方较少插手。有外交官表示，过去数年北京逐渐加强监管外交使团。

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