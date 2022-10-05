美太平洋舰队司令：有能力突破中国对台海上封锁

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据《日经亚洲》10月5日报导，美国太平洋舰队司令、海军上将帕帕罗（Samuel Paparo）在受访时表示，如果中国对台湾实施海上封锁，美国及其盟国有能力突破封锁。

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帕帕罗上周向跟随美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）视察夏威夷的一群记者表示，中国当然拥有“船只的数量，以及在海上执行封锁的能力”。他补充说：“随之而来的问题是盟国是否有能力打破这一封锁？，而这个问题的答案是一个响亮的肯定。”

帕帕罗表示，相信美国甚至可以靠自己的力量做到这一点，并列举了其火力数量和“在关键领域的优势”。报导指，这可能是指美军的核潜艇和其他海底力量。但一位美国国防部官员提出了这样的担忧，“北京可能利用其他手段切断通往台湾的海上通道，同时隐瞒其意图”。

针对美国众议院议长佩洛西访台，解放军8月在台湾周边海空域举行了大规模的军事演习，并在台北和高雄港口附近指定了演习区域。演习迫使民用船只和飞机改变其路线。上文提到的五角大楼官员在受访时称：“这对正常活动产生相当大的影响”。

这位美国国防部官员说：“你可以通过反复实施这类封锁区，基本上封锁台湾的通道，合法、安全，而且对台湾或美国来说，挑战和反制都会非常困难”。

报导提及，无论美国如何指控中方意图对台实施封锁，北京都可以加以否认。若华盛顿不能明确断定中国已实施封锁，便无法采取行动予以突破。中方面临的问题则是，封锁能否实现让台湾与大陆统一的目标。

一位台湾高级官员在采访中说，台北不会屈服于中国的压力。他称：“我认为中国施压、胁迫的行动已被证实效果适得其反。这些胁迫性措施不仅增强我们人民捍卫民主的决心和意志，还为台湾争取到国际支持”。

报导指，上述美国国防官员预测，若封锁无效，中国将透过其他方式升高紧张局势，如占领台北控制下的一些小岛。该官员说，这将创造一种说法，即“我们可以对大岛（台湾岛）做同样的事情。别让我们证明这一点”。靠近福建的金门和马祖，以及南海的太平岛，皆被认为易攻难守。

如若台海之间发生军事冲突，美国是否干预取决于总统的政治决定。美国总统拜登已多次表示，“如果中国入侵台湾，美国军队将会保卫台湾”。白宫方面也多次强调，美国的相关政策并未改变。

这位五角大楼官员说：“我们需要在战区前方部署，部分原因是要有能力对”，太平岛这类地区的冲突作出反应。该官员称：“我们需要进入有争端的领域这一事实，对于我们为领导人提供各种选项的能力相当重要。”

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