纽时：美国意图将台湾变成庞大武器库

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《纽约时报》10月5日刊登标题为“美国意图将台湾变成庞大武器库”的文章。内文引述现任和前任美国官员的话指出，解放军近期对台周边海空域举行的大规模演习显示，中方可能以封岛作为攻台前奏，台湾得自力撑到美国或其他国家介入，即使华盛顿决定派兵。

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报导称，但将台湾打造成武器库的努力面临挑战。美国及其盟国已经优先向乌克兰运送武器以抵抗俄罗斯的入侵，这正在减少这些国家的库存，而且武器制造商在没有稳定的长期订单的情况下不愿意开设新的生产线。目前还不清楚如果美国加速向台湾运送武器，中方将作何反应。

据介绍，美国官员正在确定出售给台湾的武器的数量和类型，他们私下告诉台湾官员和美国武器制造商，美方将拒绝一些大型系统的订单，而选择更多数量的小型、更机动的武器。

拜登政府9月2日宣布，已经批准了其任内对台的第六次军售案——价值约11亿美元，其中包括60枚AGM-84L鱼叉反舰导弹，100枚AIM-9短程空对空导弹、以及延长监视雷达合同。美国官员还在讨论如何简化销售和交付程序。

报导称，由于今年俄乌战争的爆发，早在解放军8月于美国国会众议院议长佩洛西访台所实施的大规模军演前，美台官员已更密切地审视了中国对台动武的可行性，且由于台湾岛四周环海缺乏陆路运输管道，美国补给台湾无法像乌克兰那样容易。因此，官员们说，现在的目标是确保台湾有足够的武器来保卫自己，直到救援到来。

拜登上月在受访时表示，如果中方对台进行“前所未有的攻击”，美军将保卫台湾。这是他第四次表明这一承诺。报导指，美国官员越来越多地强调，台湾需要更小的、可移动的武器，既能对解放军军舰和军机形成杀伤，又能躲避攻击，即所谓“不对称战争”的核心。为使台湾变成充满军备、使攻击代价高昂的“箭猪”，美国官员尝试要台湾多订这类武器，少订M1主战坦克（M1 Abrams）等常规地面作战系统。

台方官员则表示，他们认识到有必要储存较小的武器，但指出订单和运输之间有很大的滞后。报导提及，拜登政府的官员们正试图衡量如何通过威慑，避免台海之间发生军事冲突的办法。

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