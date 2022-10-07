国际活动陆续在港登场 惟展览量跌至区内第8位 输新加坡

香港国际活动展望

世界桌球师大赛正在香港「开战」，维也纳爱乐乐团也在暌违11年后、于本月下旬重临香江演出，逾二百名国际金融界巨擘下月初在港出席金融峰会，以致国际七人榄球赛，这都是港府近日努力告诉世人：香港仍是国际大都会；但事实是，紧跟中国疫症「清零」的香港，已有不少国际盛事转往新加坡，全球最大的商业活动网站显示，截至年底，来港举行的展览只有235项，在区内城市排名第八，数量仅及新加坡的三成六，甚至连上海也比不上。

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香港把旅客入境防疫措施放宽至以检测三天代替强制入住检疫酒店已有十日(即「0+3」)，单日感染个案未有明显增加，在三千多宗徘徊，以致政商界和传染病专家均促请港府取消入境防疫要求，即家居检测三天的条件也撤销，变成「0+0」，但港府昨(6日)举行防疫专家会议后，仍未决定何时撤销，而据《星岛日报》今日报道，高层官员会上更要求港府专家不要再推动「0+0」，冷却外界期望，以便港府有更多回旋余地作决定。

但同一时间，港府却又高调国际盛事重临香江，例如预计有近万名观众入场观看的世界桌球大师赛，相隔5年后再次在港上演，香港桌球总会主席罗永聪在赛前记者会上表示，这是疫情以来在香港举办的首个大型国际体育活动，意义重大，感谢球手在防疫限制下仍然来港参赛。按「0+3」安排，参赛高手未能进入食肆进餐，而要在酒店房间食饭；其中，名宿奥苏利云在开赛前夕的记者会上表示，香港的防疫措施，问题不大，明白亚洲仍未完全复常，尊重港府规定。沙比则期望，中国会借鉴于是次赛事，尽快复办比赛。

桌球新星赵心童在港确诊退赛

但尴尬的是，原订昨天(6日)开赛日出赛的中国新星赵心童，却因确诊武汉肺炎而需要退赛。

另外，港府宣布，维也纳爱乐乐团时隔11年后再度访港，于本月24日和25日演出两场音乐会，庆祝香港特区成立25周年，音乐会由世界级指挥法兰兹‧韦沙—摩斯特执棒，联同过百位团员演奏多首浪漫时期的经典之作。疫情持续近三年以来，不少原定来港演出的外国表演团体因检疫措施和演出场地关闭而取消行程，这次是疫情爆发以来，首次有超过百人的外地演出团体来港演出，据了解，负责吹奏乐器的演出者获允许脱口罩演出。

香港艺术节节目总监梁掌玮认为，疫情期间仍有如此著名的团体来港演出，发放正面信息，让表演团体明年也能愿意来港。

不过，事实是，在过往三年紧跟北京「清零」政策的白港，已有不少人才、企业、国际活动以至国际航空枢纽和国际金融中心全球三甲地位，都被早于8月复常通关的新加坡抢走，包括早前的F1格兰披治大赛；12月初举行、有5万人参与的渣打银行马拉松赛。另外，国际龙舟赛则被泰国抢走。

本台查阅全球最大的会议展览活动信息平台10times网站发现，截至今年底，展览业一度蓬勃的香港，只有235项展览活动，仅及新加坡的36%，而新加坡更以645项展览活动居东南亚和东亚16国众多城市中的第二位。根据妆站资料，展览活动最多的，是日本东京，有892项，排名动军的，是日本京都，有631项；接着是泰国曼谷(420项)和南韩首尔(301项)。

坚守「清零」政策的中国，仍有1920项展览活动，当中最多的是上海，有476项；其次是广州(208项)和深圳(157项)。相比之下，香港只及上海的49%，受「清零」影响更甚。

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