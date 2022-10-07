香港11月办金融峰会 美资大行与会遭国会议员警告会面对加强审查

香港/审查/金融

被视为重振香港国际声望重头戏的国际金融领袖投资峰会，将于11月2日举行，连同美资大行巨头在内的二百名金融翘楚届时会汇聚香港，聆听受美国制裁的香港特首李家超致开幕演说。事件引发美国共和党议员批评，指责这是无视制裁和对香港人权的关注，有人更扬言会加紧审查与会的美资银行。

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不过，报道国会议员批评的美国新闻网站Politico同时引述一名不愿具名的财政部前官员指出，与受制裁者交流和聆听他们讲话，不会违反制裁。李家超等多名官员因破坏香港人权而被制裁，美国人或机构不可为受制裁者提供或协助他获取资金、货品和服务。然而，当地关注香港的社运人士和商界则认为，出席等于是对港府和李家超的隐性支持和替对方「洗白」，亦反映与会者为取悦专制政权以谋取利益所愿承担的风险。

主办是次峰会的香港金融管理局，其行政总裁余伟文日前在官网公布，与会嘉宾来自一百多家全球重要金融机构的主要负责人，当中超过三十家机构由集团董事长或行政总裁代表。他们届时会参与讨论滞胀风险、利率上升带来的不确定性，以及地缘政治和疫情持续所造成的叠加风险等全球金融界面对的三大挑战。但他指出，峰会另一意义是，在防疫措施放宽之际，让与会者亲身了解香港可为他们发展亚洲业务的机遇。

但Politico网站的报道为峰会带来阴影。报道称，长期批评中国人权状况的议员史密夫(Chris Smith)发表声明，质疑金融机构与会形同无视财政部对李家超的制裁。他警告，美国银行与港府及李家超进一步接触，会令他们面对国会更多审查，因为检视美国企业与中国专制之间的复杂关系会是下届国会的主要监督议题。

另外，众议院金融服务委员会议员Blaine Luetkemeyer和Lance Gooden认同史密夫的批评，指出席中共执行人的会议，令人质疑相关人士有多关注人权，须为中国暴行负责，后者更直指与会者虚伪得惊人。

出席的美资和国际投行主席包括摩根士丹利的James Gorman、黑石的Jonathan Gray、UBS的Colm Kelleher，以及高盛的David Solomon。但根据大会日程，他们当日座谈之前，须先聆听中方官员发言，但暂时未见名单。

报道又引述曾任香港美国商会会长、现任香港自由委员会基金发展总监的早泰娜（Tara Joseph）指出，香港当局会以美资行参与为李家超「洗白」，反问美资银行为何要参与这场骚。而另一非牟利组织「香港运动」(Campaign for Hong Kong)主席朱牧民则认为，出席反映与会商界的心计。

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