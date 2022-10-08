马斯克提为台湾创造“特别行政区” 遭反讽“特斯拉可并在比亚迪旗下”

马斯克妄议台湾遭批

据金融时报周五（10月7日）报道，刚被爆将以原价收购推特的特斯拉执行长马斯克（Elon Musk）对记者表示，一种温和版本的“一国两制”是解决中国与台湾冲突的最佳方式。台湾舆论则反讽称，那么特斯拉可以并在中国比亚迪旗下！

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报道称，马斯克表示，台湾冲突是不可避免的，自己不会是唯一一个被牵连的人，并估计全球因此造成的经济损失将达 3 成。因此，他说：“我的建议......会是为台湾创造出一个能让人合理接受的特别行政区（special administrative zone），也许不会让所有人都开心。那是可能的，我认为，事实上，他们应该可以达成一种比香港更宽松的安排。”

消息曝光后在台湾网络上引起热议，立法院国防外交委员会召委王定宇今天( 10月8 日)在脸书反讽：“诚挚的建议…马斯克的电动车品牌可以并在中国比亚迪下，绝对让马斯克和他的电动车拥有较宽松的自治管理权。”

王定宇并痛批，个别独立公司都不能把归属权当儿戏了，凭什么把 2,300 万台湾人的民主自由、主权和生活方式随意让渡，乌克兰不行，台湾更不容许，这种建议只为了自己企业的利益，令人失望！

网友也回复：“台湾无需他置喙”、“越有声量的人越应该谨言慎行，马斯克对各种事情都想要有见解，但台湾的政治问题真的关他甚么”、“马斯克就是一个现实的商人，他关心的应该是 Tesla 在中国的市场，他对自由及民主的理解太幼稚了。”

中国是马斯克领导的特斯拉公司的最大市场。去年年底，特斯拉在新疆乌鲁木齐的门店正式揭幕。另外，马斯克对微信的“痴迷”、对专制政府论点的认同、对言论平台推特的购买等等，也都引起人们的担忧。

另据中央社稍晚援引中共喉舌环球网报导，中国外交部发言人毛宁8日下午主持例行记者会。路透社记者提问称，马斯克日前在接受金融时报采访时说，避免台海冲突的方法就是为台湾设立一个合理的“特别行政区”，事实上可能会达成一个比香港更宽松的约定。

毛宁响应称，首先，“台湾问题是中国的内政”，中方解决台湾问题的立场是一贯的、明确的，将继续坚持“和平统一、一国两制”的基本方针，以最大诚意尽最大努力实现两岸和平统一。

除此之外，央视新闻报导中国外交部回应马斯克的上述新闻时， 标题是「马斯克妄议中国台湾问题，外交部响应」，还将路透社记者提问的内容更改为：马斯克在接受媒体采访时提到“有关两岸局势的不当言论”。

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