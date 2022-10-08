马斯克妄议台湾遭批

马斯克提为台湾创造“特别行政区” 遭反讽“特斯拉可并在比亚迪旗下”

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Le profil Twitter d'Elon Musk est visible sur un smartphone placé sur les logos Twitter imprimés dans cette illustration photo prise le 28 avril 2022.
Le profil Twitter d'Elon Musk est visible sur un smartphone placé sur les logos Twitter imprimés dans cette illustration photo prise le 28 avril 2022. REUTERS - DADO RUVIC
作者： 夏榕
6 分钟

据金融时报周五（10月7日）报道，刚被爆将以原价收购推特的特斯拉执行长马斯克（Elon Musk）对记者表示，一种温和版本的“一国两制”是解决中国与台湾冲突的最佳方式。台湾舆论则反讽称，那么特斯拉可以并在中国比亚迪旗下！

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报道称，马斯克表示，台湾冲突是不可避免的，自己不会是唯一一个被牵连的人，并估计全球因此造成的经济损失将达 3 成。因此，他说：“我的建议......会是为台湾创造出一个能让人合理接受的特别行政区（special administrative zone），也许不会让所有人都开心。那是可能的，我认为，事实上，他们应该可以达成一种比香港更宽松的安排。”

消息曝光后在台湾网络上引起热议，立法院国防外交委员会召委王定宇今天( 10月8 日)在脸书反讽：“诚挚的建议…马斯克的电动车品牌可以并在中国比亚迪下，绝对让马斯克和他的电动车拥有较宽松的自治管理权。”

王定宇并痛批，个别独立公司都不能把归属权当儿戏了，凭什么把 2,300 万台湾人的民主自由、主权和生活方式随意让渡，乌克兰不行，台湾更不容许，这种建议只为了自己企业的利益，令人失望！

网友也回复：“台湾无需他置喙”、“越有声量的人越应该谨言慎行，马斯克对各种事情都想要有见解，但台湾的政治问题真的关他甚么”、“马斯克就是一个现实的商人，他关心的应该是 Tesla 在中国的市场，他对自由及民主的理解太幼稚了。”

中国是马斯克领导的特斯拉公司的最大市场。去年年底，特斯拉在新疆乌鲁木齐的门店正式揭幕。另外，马斯克对微信的“痴迷”、对专制政府论点的认同、对言论平台推特的购买等等，也都引起人们的担忧。

另据中央社稍晚援引中共喉舌环球网报导，中国外交部发言人毛宁8日下午主持例行记者会。路透社记者提问称，马斯克日前在接受金融时报采访时说，避免台海冲突的方法就是为台湾设立一个合理的“特别行政区”，事实上可能会达成一个比香港更宽松的约定。

毛宁响应称，首先，“台湾问题是中国的内政”，中方解决台湾问题的立场是一贯的、明确的，将继续坚持“和平统一、一国两制”的基本方针，以最大诚意尽最大努力实现两岸和平统一。

除此之外，央视新闻报导中国外交部回应马斯克的上述新闻时， 标题是「马斯克妄议中国台湾问题，外交部响应」，还将路透社记者提问的内容更改为：马斯克在接受媒体采访时提到“有关两岸局势的不当言论”。

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