法国世界文化馆「想象艺术节」台湾布农族板达腊的“古意”令人动容

法国世界文化馆成立40周年之际，作为驻法国台湾文化中心的友好机构，两馆携手邀请台东红叶部落布农族板达腊Pantala文化乐团亮相于第25届想象艺术节。周一10日晚间，在巴黎Alliance Francaise剧院，这场别开生面的演出，除为法国重要的文化资产保存机构庆生，也同时推介台湾布农族的狩猎仪式与祈米丰收祭曲之美。

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这次来到巴黎展演成立于2005年的布农族板达腊Pantala文化乐团有12为成员，清一色皆为男性，其中有还有5名75岁以上的长者包括胡家与邱家两大家长在内，他们不辞辛劳地从台东历经26个小时的路程来到法国世界文化馆旗下的剧院，就是为了让更多的国际人士认识布农族以父系社会绵延而来的历史文化，而团名Pantala在布农族语的含义即为“传承”！

团员中最年轻可谓是“忙内”的余光华受访时表示，能够参与团演感到骄傲，跟随部族长老学习传统的狩猎仪式与技巧很重要，日后他也会将自己从前辈们身上习得的东西，传递给子孙。

演出分成两部分：上半场由梦占、祭枪仪式、返家、猎物分享、供灵祈福5个单元组成；下半场则呈现令人期待的原民天籁「祈祷小米丰收歌」（Pasi-butbut）、报战功以及古调两首。

另外，这些热情、纯真与“古意”的台东布农族前辈谢幕时，将表演用的动物玩偶（替代野猪兔子灯猎物）抛给观众们，与台下打成一片！

据演出主持人长期致力于台湾原住民研究的林清财教授介绍，台湾的原住民现有58万人，布农族人口约有7万，他们原先住在高山以狩猎为生后于日据时代迁移山腰务农的，在台湾的原住民族群中，为传统祭仪最多的一族，而小米是传统布农族人赖以为生的经济作物，也因此发展出一系列繁复而长时间的祭祀仪式，为祈求上天保佑小米丰收，布农族部落里的男子会组成偶数位并围成一圈，合唱八部合音的「祈祷小米丰收歌」。

该首祭歌首次呈现在世人面前，按林清财教授指出，是1943年由日本音乐学者黑泽隆朝在台东收录，寄到巴黎，再由民族音乐学Constantin Brăiloiu教授后于联合国教科文组织（UNESCO）年度大会上发表，引发当时与会学者高度兴趣，认为是人类古老音乐的活化石之一。

本次台东红叶部落布农族除受邀音乐演出，亦将以「台湾布农族之声」举办表演讲座与观众互动，分享并推广布农族的音乐与唱歌方式，带领法国民众进入布农族文化及音乐世界。

法国世界文化馆于1982年成立，为保存及推广发扬世界各国传统艺术的先驱，同时亦兼任法国无形文化资产中心CFPCI，「想象艺术节」为世界文化馆自1997年起每年举办的大型活动，藉由邀演各国不同文化、领域迥异的艺术家，使法国民众接触认识异国文化。自2004年起，艺术节特别规划办理与UNESCO合作的无形文化资产日，邀请相关专家进行主题式探讨现今无形文化资产发展与保存现况。

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