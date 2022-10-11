法庭颁令港府暂缓废除被捕医生「免针纸」 逾2萬市民暫時安心

香港防疫政策

在2万多张获被捕医生发出的新冠疫苗接种医学豁免证明书(俗称「免针纸」)失效前夕，高等法院因应一宗司法复核颁下临时禁制令，令港府早前将此等「免针纸」失效的决定暂缓执行，直至司法复核案有最终裁决为止。这是武汉肺炎爆发近三年来，首次成功挑战政府防疫决定的个案。

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「免针纸」是容许不适宜接种疫苗(俗称打针)的市民，在没有打针的情况下进入食肆或政府部门等表列处所，早前有7名医生因涉嫌滥发「免针纸」被捕，港府决定一刀切，将被捕医生所发的「免针纸」一律自明(12日)天起失效。

一名不时藉司法复核挑战港府决定的离岛居民郭卓坚，以当局废除「免针纸」的做法违法、医务卫生局局长卢宠茂无权废除为由，提请司法复核，指当局的决定会影响约2万名市民和其他无法申请「免针纸」的人，关乎公众利益，希望法庭可以推翻政府决定。

他同时指出，香港实行普通法，当局的做法俨如未审先判，违反香港法治精神。他早前在入禀状更指出，受影响市民因没有接种疫苗，未能使用政府追踪疫情的「安心出行」软件进入公众场所，属违法违宪和违反国际人权公约，要求法庭推翻决定。

代表医务卫生局局长卢宠茂的律师强调，港府的决定合法，并为有需要的市民提供其他选项，。

高院法官高浩文听取双方陈词后，发出临时禁制令，意味有关免针纸在司法程序进行时仍然有效。案件现已排期下周四（20日）进行聆讯，港府律师将遥距参与。

港府废除「免针纸」的决定明显过于仓促和侧重执法方便，以致决定受到法律质疑后，须不断构思和推出补救措施，例如免费到政府诊所检查是否可获发「免针纸」；近日则传出有意让未按疫苗通行证接种三针的市民，若改变主意愿意接种疫苗，即使未打齐三针，亦可获「免针纸」，使他们自由进出场所的权利不被剥夺。但政府内部对此建议有分歧，医卫局回复传媒查询时表示，暂时未有公布，但表明，疫苗通行证将于下月30日起划一要求所有十二岁以上人士均要接种三剂疫苗，考虑到部分人士届时或需过渡安排才能满足通行证要求，当局正考虑合适方案。

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