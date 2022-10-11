香港防疫政策

法庭颁令港府暂缓废除被捕医生「免针纸」 逾2萬市民暫時安心

发表时间：

Du personnel médical portant des équipements de protection dirigent les passagers arrivant vers les hôtels de quarantaine de l'aéroport international de Hong Kong, vendredi 1er avril 2022.
Du personnel médical portant des équipements de protection dirigent les passagers arrivant vers les hôtels de quarantaine de l'aéroport international de Hong Kong, vendredi 1er avril 2022. AP - Kin Cheung
作者： 香港特约记者 麦燕庭
5 分钟

在2万多张获被捕医生发出的新冠疫苗接种医学豁免证明书(俗称「免针纸」)失效前夕，高等法院因应一宗司法复核颁下临时禁制令，令港府早前将此等「免针纸」失效的决定暂缓执行，直至司法复核案有最终裁决为止。这是武汉肺炎爆发近三年来，首次成功挑战政府防疫决定的个案。

广告

「免针纸」是容许不适宜接种疫苗(俗称打针)的市民，在没有打针的情况下进入食肆或政府部门等表列处所，早前有7名医生因涉嫌滥发「免针纸」被捕，港府决定一刀切，将被捕医生所发的「免针纸」一律自明(12日)天起失效。

一名不时藉司法复核挑战港府决定的离岛居民郭卓坚，以当局废除「免针纸」的做法违法、医务卫生局局长卢宠茂无权废除为由，提请司法复核，指当局的决定会影响约2万名市民和其他无法申请「免针纸」的人，关乎公众利益，希望法庭可以推翻政府决定。

他同时指出，香港实行普通法，当局的做法俨如未审先判，违反香港法治精神。他早前在入禀状更指出，受影响市民因没有接种疫苗，未能使用政府追踪疫情的「安心出行」软件进入公众场所，属违法违宪和违反国际人权公约，要求法庭推翻决定。

代表医务卫生局局长卢宠茂的律师强调，港府的决定合法，并为有需要的市民提供其他选项，。

高院法官高浩文听取双方陈词后，发出临时禁制令，意味有关免针纸在司法程序进行时仍然有效。案件现已排期下周四（20日）进行聆讯，港府律师将遥距参与。

港府废除「免针纸」的决定明显过于仓促和侧重执法方便，以致决定受到法律质疑后，须不断构思和推出补救措施，例如免费到政府诊所检查是否可获发「免针纸」；近日则传出有意让未按疫苗通行证接种三针的市民，若改变主意愿意接种疫苗，即使未打齐三针，亦可获「免针纸」，使他们自由进出场所的权利不被剥夺。但政府内部对此建议有分歧，医卫局回复传媒查询时表示，暂时未有公布，但表明，疫苗通行证将于下月30日起划一要求所有十二岁以上人士均要接种三剂疫苗，考虑到部分人士届时或需过渡安排才能满足通行证要求，当局正考虑合适方案。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事