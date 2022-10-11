「纽伦港」变「纽伦坡」？前高官指「政治」令香港失自由、重惩罚 输新加坡

香港将被新加坡取代？

香港的区内领先地位近日有被新加坡超前之势，引起关注，财政司长陈茂波呼吁港人不要妄自菲薄，但前局长兼学者张炳良指出，2019年反修例运动及其后续发展，令香港自由前景受到「前所未见的国际怀疑」，加上香港背靠中国的地缘优势已变成两面不讨好，香港的枢纽吸引自然减少，必须重新定位。否则当香港变成只懂惩罚的城市时，新加坡便可取代香港。

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由中英两国智库9月底发布的最新全球金融中心指数，香港从长期稳守的第三位降至第四位，被新加坡超越，引起广泛讨论，不少评论更质疑，作为世界三大领先国际都会的「纽(约)、伦(敦)、(香)港」，是否已变成「纽伦(新加)坡」？

面对质疑，香港财政司长陈茂波9日发表网志，指金融中心指数变化受疫情拖累，但香港更有优势，港人毋须妄自菲薄。他列举数字说，港股市值42万亿港元(下同，折算约5.5万亿欧元)，比新加坡股市多7倍；港股去年成交额达41万亿，比新加坡高出20倍。他强调，某次排名的上上落落，「或更多是受一些短期因素影响」，认清自身的优势和挑战，并对症下药即可。不过，陈茂波检讨我出的「挑战」，全是外围经济环境，毋关香港本身。

民主派出身的前运输及房屋局长张炳良今(11日)在《明报》撰文，指港新两地均是重要枢纽，但行政体不同，香港是自由化威权，而新加坡是非自由的民主。

他又说，新加坡曾十分羡慕香港背靠中国的地缘优势，即中国透过香港与西方接轨，西方则透过香港进入中国，但当前国际社会对香港的评价却似在模糊上述优势。他认为，原因非单因为经济或疫情危机，而是「2019年动乱与后续发展」和疫情。张炳良没有阐释他口中的「后续发展」，但资深传媒人梁家权在网台节目指出，这应是指《港区国安法》和「完善选举制度」。

香港为表爱国而照搬中国一套将失独特性

张续称，在治疫方面，新加坡展现领导力，采取「与病毒并存」，成绩明显超前香港，但香港仍在怕被批「躺平」，「予人犹豫徘徊、要靠中央指示之感」，忧见「政治因素令香港的自由开放和前景受到前所未见的国际怀疑」。

现兼任香港教育大学公共行政学研究讲座教授的张炳良又说，回归以来，香港政商及民间心态趋向保守怕变，例如在粤港澳大湾区规划中，仍然停留在「内循环」心态。他强调，香港与深圳和上海有不同使命，「若事事畏首畏尾、像扎脚小妇，但求中央优惠，或为表爱国而照搬内地一套，那香港怎能展现一国两制下的独特性？」若此，「受益的不会是沪深而是新加坡和东京，这非国家之福。」

面对中国与欧关系紧张，张炳良承认，这令香港原来的地缘优势变成尴尬及两面不讨好：太着眼中国，会失去独特优势及西方重视；若太望向西方，或会失去北京信任。相反，新加坡则拥有比香港更大的地缘政治空间，令香港的枢纽吸引力打了折扣。若要扭转格局，须靠香港调整视野谋略，重新认识地缘定位。

张炳良又说，过去十多年，香港的相对优势已被日渐腐蚀，部分人才企业及外资流失，「并非只属一时或疫情所致」。往日香港吸引世界，靠的是它自由之都的光芒，如今却被笼罩。若曾被讥为「a fine city」（罚款之城）的新加坡，与被誉为「can do」（一切搞掂）之都的香港，日后予人感觉逆转时，恐怕香港就会被新加坡取代。

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