港警对漫画表达「强烈关注」 评论指内容并非针对警方 当局是施压

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香港警方对于与自身形象不同的信息，其包容度可从警方自2019年社会运动后不时向传媒发信表达关注或不满得见，而最新收信的，是《明报》政治漫画家尊子一幅漫画。不过，尊子回应称，漫画其实并非针对警察，而是校方。不少网上评论员亦有同感，不明警方为何会对号入座，批评警方是施压，质疑香港已成政治漫画无法生存的地方；而节目在警方投诉后被停播的传媒人吴志森忧虑，该报日后会取消有关专栏，甚至警方会对尊子作出检控。

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涉事的漫画于前(11日)天刊登，内容显示有身穿防暴装备的警员到校询问校长，学生犯了甚么事；校长回答称，有人讲粗口、不见了擦胶、顶撞教师等。新任警务处助理处长（公共关系）陈东同日去函《明报》，表示对该帧漫画「强烈关注」，指内容「恐怕会令读者产生错误观感，误以为警方会如此调配人员处理学校求助个案，这样并不正确。」信件又说，错误观感会损害警队形象、警民合作关系及打击罪案成效。另外，漫画亦「极可能令读者对(荃湾圣芳济)学校求助和警方调查产生错误观感」，对校长和师生构成压力或伤害，期望《明报》实事求是处理内容。

圣芳济中学事件是指该校副校长于早会期间，因14名学生未有在国旗升旗礼中集队而被罚停课三天，其间，有学生向传媒披露，一名副校长斥责他们时，指他们可能违反《港区国安法》；不过，校方其后发表声明，没有提及国安法。事件曝光后引起关注，教育局响应传媒查询时表示，已着令校方提交报告，并指出，应以合情、合理和合法的方式处理，以期让学生作出改善。

尊子昨日透过《明报》回应指，漫画并非针对警察，而是认为学校教导学生，应该尽量谆谆善诱，不应随便用高压方法处理；他续称，漫画一如其他评论，都只是作者对社会风气观察，作出一般性评论和看法。《明报》编辑部亦简单回应称，会本着专业，继续向读者提供准确可信的新闻内容，并支持专栏作家提供专业作品。

中文大学新闻与传播学院教授李立峯向《明报》表示，政治漫画往往通过戏谑形式针砭时弊，会透过夸张手法评论事件或表达作者的观点，是常用手法，至于观点是否合理，则由公众判断。他又说，今次涉事漫画的评论对象是「小题大做」的校长，不是警察，相信不难理解。

香港电台节目《头条新闻》合约主持人吴志森亦在网上评论节目指出，向《明报》投诉的，应是被影射的校长，事件进一步反映警方是不可批评的，否则会「被判死刑」。他以《头条新闻》被警方投诉后，港台停播该节目，而他与节目另一主持人曾志豪亦不再获续约为例指出，担心明报最终会抽起该专栏，而政治漫画一向会以嬉笑怒骂的方式表达，以警方现时的标准，将会动辄得咎，可能随时被控。他强调，言论自由应是包括讽刺、谩骂等自由。

移居台湾的评论员萧若元亦在网上节目批评警方，更举政治漫画家阿涂和「vawongsir」已因香港失创作自由而离港为例，质疑当局是否要令香港变成政治漫画无法生存的地方。

现年67岁的尊子，原名黄纪钧，是香港著名政治漫画家，自1983年起已在《明报》绘划漫画，亦曾在被迫停刊的《苹果日报》和《壹周刊》供画。

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