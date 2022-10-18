民主派输掉首宗就限聚令提出的上诉 法庭指措施合宪 分组游行人数合并计算

香港/政治

前立法会议员李卓人及梁国雄等8名工党和社会民主连线成员在前年的五一劳动节游行，以4人一组、相隔1.5米方式前进来请愿，但被裁定违反公众场所不准超过4人聚集的社交距离措施(俗称限聚令)，判囚14天，缓刑18个月。被告就定罪及判刑提出上诉，高等法院今(18日)早驳回这宗全港首宗就限聚令提出的上诉，称限聚令合宪，上诉理由无一成立，维持原判。上诉人之一的黄浩铭表示，须研究是否继续上诉，但重申限聚令应取消。

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自武汉肺炎疫情爆发近三年以来，港府大部分时间以限聚令禁止人群聚集传染，民主派人士虽然不满，并指这是借防疫来打压集会自由，但为免触犯法律，仍会以四人一组的方法来游行集会，有时则以分组「前、后脚」方式进行，工党和社民连在2020年5月1日劳动节的游行便以此避免触犯法律。上诉方质疑是次限聚令的检控违宪，侵犯了《基本法》保障的和平集会示威权利，又指上诉人当时有佩戴口罩示威，表现克制，定罪实属过严，应保障剩余的示威自由。上诉人又说，游行期间有分开「工党组」和「社民连组」，刻意保持距离，更一度分为两条游行路线，期望法庭厘清8名被告究竟属于「8人」，还是「4人加4人」的聚集。

法官黄崇厚在判辞中表示，认同原判的裁判官指，限聚令在维持公共卫生、减少经济损害，以及保障和平集会、游行及示威自由之间取得合理平衡，裁定限聚令合宪。至于上诉人的聚集，法官认为，已构成8人的群组聚集，相关的定罪有充分证据支持。刑期方面，黄官认为，裁判官的观察、分析和考虑大体上合情合理，原判没有违反判处原则，亦非过重，因此维持原判。

取消限聚令声音日响梁子超：已名存实亡

上诉人之一的社民连主席黄浩铭在高等法院作出裁决后表示，对上诉结果本就没有期望，但仍会研究判辞，以决定是否再上诉。他再次要求港府取消限聚令，指香港已有九成人接种两针疫苗，接种三针的亦超过八成，港府仍施行严苛的防疫措施并不合理，亦会损害民生。

早于上诉人游行前，香港大学感染及传染病中心总监何栢良已在2020年4月已质疑限聚令的作用并要求放宽，但时任特首林郑月娥当时为限聚令辩护，指法例能保障市民生活和控制疫情，并解释限聚令中的「共同目的」，举例称乘搭巴士或等候升降机不属有共同目的，不会违法；若一家六口去拜祭先人，则属共同目的。

但近日有越来越多医学界人士提出质疑，呼吸系统科专科医生梁子超本月4日更直言，4人限聚令已「名存实亡」，建议取消。他认为，本地闹市、食肆、商场在假期人山人海，实在是难以执行，加上港府已放宽宴会人数至240人，不明白港府为何不放宽限聚令，「你除非唔想复常」。他又说，经历两轮海啸式疫情爆发的香港，群体免疫已逐渐建立，现时是逐步放宽各项防疫措施的黄金期，相信放宽社交距离不会造成太大风险。

8名上诉人为工党的李卓人、郭永健、何伟航及麦德正，而社民连的，则有梁国雄、吴文远、黄浩铭及曾健成。他们在2020年5月1日劳动节到政府总部外请愿，要求设立失业援助金；去年被裁定违反参与受禁群组聚集罪成，被判缓刑。

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