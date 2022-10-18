港人曼城示威被拖入领事馆殴打事件发酵：当地联署及集会 惟特首拒评

香港海外民主

就有在英港人于中国驻曼彻斯特领事馆外示威时，遭怀疑是领馆人员拽入领馆范围殴打一事，更多英国国会议员发声批评及要求中方道歉，而曼彻斯特的香港人及组织则发起联署和下星期日集会。在香港，要求唱好故事的特首李家超今(18日)早拒绝评论事件，指不了解事件全貌，但相信当地政府处理事件时会遵守《维也纳领事关系公约》及法律。

广告 继续浏览后续

根据《明报》报道，中国外交部发言人汪文斌昨日响应事件时表示，中国驻英大使及领事馆均遵守当地法律，希望英方按《维也纳公约》协助中方人员于当地的日常运作。不过，外交部网页未有把上述答问放在「发言人表态」栏目中。该栏目一般会把发言人在例行记者会上的答问列出。

英国反应强烈，除英国首相发言人和保守党前党魁施志安表达深切关注外，跨党派国会议员亦谴责事件，新任外交事务委员会主席凯恩斯（Alicia Kearns）在推特上指出，从捍卫港人阵线骸书上的图片可见，总领事不单目睹殴人事件，且颇有可能参与其中。她促请英国外交部传召中国驻英大使郑泽光。

民间方面，曼彻斯特香港人及组织就16日中国驻曼城领事馆人员袭击和平示威者一事发表联合声明，指此起暴力事件明显侵犯英国公民的言论及人身自由，绝不能容忍，并予以谴责。促请英国外交部和外相立案调查涉事中国领使馆职员有否违反英国法律及国际法。

事发星期日，当中共召开二十大之际，一群在英港人到中国驻最城领事馆外示威，遭领馆内冲出的人破坏横额，一幅漫画被抢，而手持漫画的港人则被拽进领馆铁闸内，被7至8人殴打，后被警方救出。有参与事件的牵头人被指是总领事郑曦原，但本台向领事馆查问超过一天，仍未获回复。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅