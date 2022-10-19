台湾最高行政首长苏贞昌立院答询咳嗽确诊新冠肺炎

台湾/新冠疫情

台湾行政院长苏贞昌昨天出席立法院质询后，经过快筛，确诊新冠肺炎，是到目前为止，台湾政府部门感染新冠肺炎的最高层级官员。由于依规定需要隔离七天，而现在又是立法院开会期间，行政官员依法必须出席备询，苏贞昌已经向立法院请假。

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内阁阁揆因病请假，在宪政史上很少见，但并非第一次。1984年，当时担任中华民国行政院长的孙运璇曾因病请假，由副院长邱创焕代替，到立法院做施政报告，答复立委质询。

苏贞昌昨天上午进入立法院议场之前，测量体温正常；但询答过程中显得不太舒服，不时摸摸额头，或低头咳嗽。

行政院表示，苏贞昌症状轻微，身体没有大碍，政务不会中断，将持续以视讯或网络方式联系办理。

行政院长和总统每周都要定期会面，会不会传染给总统蔡英文呢？台湾总统府发言人张惇涵表示，蔡英文最近一次与苏贞昌会面，是在上星期六的指挥中心，目前蔡英文身体健康良好，医疗团队也会密切掌握。

由于苏贞昌9月21日刚打完台湾研发的高端疫苗做为第四剂，已满十四天，按理应产生防护力，却仍然确诊，使高端疫苗的保护效果再度受到质疑。台湾疫情指挥中心表示，施打追加剂的重点在于减少重症或死亡，而不是预防感染。

另外，日本十月松绑边境，台湾民众只要打满三剂世界卫生组织(WHO)认可的疫苗，入境日本不必另做核酸检验，也不用隔离。但台湾自行研发生产的高端疫苗，却没有受到WHO认可，因此打过高端疫苗的台湾民众，入境日本必须自费作核酸检验，阴性才能入境。

可是日本是台湾民众喜爱前往的旅游地，而当初第一剂选择施打高端疫苗的台湾民众超过一百万人，又多半是在蔡英文等高官亲自示范下选择国产疫苗高端，引发不满。

疫情指挥中心表示，即日起实施「补打方案」，当初注射高端疫苗的民众，如今如果有出国的需求，今天开始，可以增加施打项目输入的COVID-19疫苗。

目前台湾疫情仍在高峰，今天单日确诊将近4万5千人，一周以来，每天单日确诊者多在四万多到五万多人之间。

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