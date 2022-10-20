台湾边境解封出国旅游爆增乱象丛生

台湾/旅游

台湾于10月13日边境解封之后，出国旅游人潮爆增，旅行社海外旅馆的订单成长三到五倍，但因为许多国家机场都出现人力调派等问题，导致航班不断异动，机票价格也偏高。

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台湾最主要的国际机场「桃园机场」出入境统计显示，10月13日边境解封后，截至昨天为止，出入境人数都有增加的趋势，出境人数累计超过4万8千人，入境超过6万6千人。

旅游网站「易游网」表示，边境解封后，国际机票和海外旅馆的订单量，有三倍到五倍的成长，一周以来，卖出的机票已经突破新台币一亿元；另外，春节旅游团的询问度最高，最热卖的航点是东京、大阪。

旅游网站KKday也说，海外旅游商品持续热卖，从九月底到昨天，海外旅游商品的销售，比起解封前一个月，成长将近两倍；目前一人出游的人数大约占订单的四成。

随着台湾边境开放，日本边境也解封，抢头香要去日本旅游的人潮涌现，廉价航空「台湾虎航」祭出低价促销，卖出了上万张机票，但却因日本机场人力短缺，导致许多班机取消，引发了消费者抱怨。

为此，虎航董事长陈汉铭赴日协调，他昨天表示，明年一月包括四大主要航点东京、大阪、新千岁、冲绳将稳定增班，虎航也将调派人力支持日方；至于仙台、茨城等二、三线机场补充人力缺口的速度比较慢，将评估是否就邻近的航点实施增班。

相较于虎航受到冲击，星宇航空表示，目前飞日本航线都正常。

华航则说，边境管制放宽后，旅客需求增加，但日本各地机场因人力恢复需要时间，希望相关问题可以尽速解决：长荣航空说，目前春节期间的订位最显著，各航点将在年底陆续复飞。

高雄餐饮大学观光研究所教授刘喜临分析，疫情解封后，机场和旅游产业缺工，是全球性的问题，航空公司近期遇上取消航班的风波，有部分原因是没有完全掌握供给市场。

他分析，机票价格、航班数量什么时候能够稳定的关键，在于廉价航空的复苏程度，航空市场可能要到2024年才能复苏，预估明年，台湾旅游市场大约会复苏到五到七成。

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