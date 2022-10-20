民调：施政报告5年来首现满意净值 特首率众官海外说好香港故事

香港/政治

一项民意调查显示，香港特首李家超的首份施政报告获得51.1分的合格评分，满意报告的受方市民亦较不满意者多3.1%，是五年来首次出现满意净值和评分重上50分的合格线，亦较上一份报告的34.2分明显上升。不过，李的满意净值是回归后五位特首中最低的。开局较差的李家超，声言会与一众高官到海外「说好香港故事」，以抗衡西方国家对中国和香港的抹黑。

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前身是香港大学民意研究计划的香港民意研究所，昨(19日)在李家超发表施政报告后实时进行访问，在八小时内访问745名在港居民，当中人有听施政报告。结果发现，对施政报告表示表示满意的，占受访者34%；不满意的占31%；表示一半半的有19%；余下17%的，表示难讲或不知道。把表示满意的受访者比例减去不满意者之后，满意净值是3.1%，是相隔四年后，施政报告再次出现满意净值，但作为特首的首份报告，李的施政报告净值是最低的，过往四位特首的首份施政报告，满意净值介乎39.1%至11.4%之间。

李家超今早出席三间电台联播的施政答问节目时，拒绝因应民调结果为自己评分。但他不断强调，香港优势多多，应广告天下。他在施政报告中明言，国际政治环境错综复杂，外部势力不时刻意对国家抹黑造谣，歪曲香港的状况，故须宣扬型香港的优势和机遇，向世界「说出真实的香港好故事」。

为此，他会和主要官员率团外访，首站是下月的亚太经济合作组织（APEC）领导人非正式会议，其次是明年由贸易发展局在泰国举办的「迈向全球首选香港」活动。

另外，财政司司长将领导专责小组，联同商界翘楚、贸发局和旅游发展局等机构到访传统和新兴市场，重塑香港的形象和品牌。专责小组亦会推出全新的访客计划，赞助约1000名来自中国内地和海外具影响力的政商、媒体领袖访港，让他们向其家乡宣扬经亲身了解的「香港好故事」。其次，金融发展局和投资推广署待部门和法定机构亦会展开环球推广活动来宣扬香港的机遇；至于透过多媒体和网络宣传更是少不了的一环。

不过，香港政策研究所董事暨行政总裁冯可强向传媒表示，有关工作和成效都会有一定难度，因为西方政客和传媒对香港的负面印象已成，即使受邀来港，日后的报道和结论亦未必是港府所想望的。他又说，以香港现时被指严格的防疫措施，把计划推迟至疫情过去后才施行较好。

翻查资料，前任特首林郑月娥在2019年的反对修订逃犯条例运动后，于2020年6月批出近630万美元聘请公关公司提供「香港重新出发」公关服务，以平衡国际社会对港的负面观感，但由于武汉肺炎自2020年初在全球爆发，这公关计划未有全面开展。

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