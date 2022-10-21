受制裁俄罗斯富豪游艇Nord离开香港 美港风波暂息

香港/俄乌战争

受西方制裁的俄罗斯富豪穆尔达绍夫(Alexey Mordashov)拥有的豪华游艇「Nord」在停泊香港水域两星期后，于昨(20日)午离港前往南非首都开普敦，结束香港与美国因港府拒绝扣押船只而可能令两地关系进一步紧张的局面。至于「Nord」在船只可留港一个月的上限前离港，是按计划如期离开抑或是在港府要求下离开，海事处一律拒绝回应。

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「Nord」在本月5日进入香港海域，美国国务院三度发声，警告香港不要成为受制裁人士的避风港，否则会令香港的营商环境透明度受质疑、国际金融中心蒙上阴影；但港府拒绝像其他地方般扣押受制裁者的资产，包括过境船只，声称只会执行联合国安理会的制裁建议，个别国家向某地施加的单方面制裁，港府没有权力，亦不会采取行动。

美国的彭博通讯社引述船主的发言人表示，自「Nord」抵港以来，船主一直身处莫斯科，但拒绝评论游艇去向。而根据可追踪船只位置的网站数据显示，该船将于11月9日抵达南非开普敦。

自俄罗斯年初入侵乌克兰，美国和欧盟宣布许串制裁行动，被视为俄罗斯总统普京盟友的钢铁大亨穆尔达绍夫亦名列制裁名单，而价值5亿美元的「Nord」估计因防范游艇被愿意执行制裁的国家扣押，在不同地方停泊。据报「Nord」3月中旬由东非岛国塞舌尔驶回俄罗斯海参崴，4月11日抵达后，曾短暂驶经日本海至南韩釜山港，但6月6日又驶回海参崴；9月底离开，西方传媒曾以为它向越南岘港出发，结果航行一个多星期后，在本月5日进入香港西区水域停泊，停留十五天后，于昨日离港。

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