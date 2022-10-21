布林肯重申：美国期望台海分歧将得到和平解决

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美国国务卿布林肯（Antony Blinken）10月19日在受访时再次表示：“中国政府想要加快统一”。他此前于17日在斯坦福大学出席活动时提及，“北京下决心大大加快推动统一”，并可能使用强制手段实现目标。

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布林肯周四在接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）《早安美国》的专访时被问及，他是否认为中方会“采取一切手段”加快统一进程时，布林肯回答说：“有可能通过任何手段。通过胁迫和压力，如果有必要，有可能通过武力。”

布林肯续称：“整个世界都与此有关，以确保台湾海峡沿岸的和平稳定。每天通过该海峡的贸易和商业量对世界经济至关重要”。他还再次提及台湾作为主要半导体制造者对全球制造业和科技经济的重要性。

布林肯在采访中说：“我们致力于尽我们所能......确保台湾有能力有效地保护自己免受侵略；我们也向中国明确表示，我们的期望是这些分歧将得到和平解决”。他还称：“而双方没有一方做任何事情来单方面改变现状，或用武力改变现状。”

布林肯说：“北京将做出自己的计算，自己的决定，但我们所说的和我们一直非常明确的是：保持现状，确保这些分歧的和平解决。不仅对我们至关重要，我认为这对世界各国也至关重要。我觉得北京正听到这个信息，这不仅仅是来自我们，也来自任何其他国家。”

除了布林肯外，美国海军作战部长吉尔代(Michael M. Gilday)19日在出席智库活动，谈论所谓中国对台动武的2027年窗口时说道：“当我们谈论关于2027年窗口时，在我的想法中，那必须是一个2022年的窗口或是一个可能的2023年窗口。我不能排除这个可能性。我这么说完全不是要危言耸听，只是我们不能一厢情愿的希望它不会发生。”

美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比(John Kirby) 20日在白宫记者会上就吉尔代的发言回应指：“我只想告诉你我们一次又一次说过的话。这没有理由爆发冲突。我们对台湾的态度、我们对一个中国政策的坚持没有任何改变。正如我在前一个问题中所说，我们将继续寻找帮助台湾提高自卫能力的方法，这一事实没有改变。这项工作将继续。”

约翰·柯比补充说：“我们不希望看到单方面改变海峡两岸的现状。我们当然不希望看到它被武力改变。既然我们对待台湾和台湾自卫的方式没有改变，就绝对没有理由发生这种情况。”

另据路透社报导，美国常务副国务卿舍曼(Wendy Sherman)下周将访问东京，并与日韩官员就朝鲜近来不断地导弹试射和台海紧张局势问题进行磋商。

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