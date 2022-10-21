港府输官司 法庭指港官无权令「免针纸」无效 逾二万市民可续用但已快到期

香港/司法

港府拘捕七名怀疑滥发「免针纸」(全称为新冠疫苗接种医学豁免证明书)的医生后，宣布他们所发的二万多张「免针纸」一律无效，经市民提诉后，高等法院裁定，根据法例，医务卫生局长无权令该等「免针纸」失效，颁令推翻港府早前的决定。

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提出司法复核的香港居民郭卓坚在法庭颁下判词后表示，裁决证明公义得到伸张，香港仍是法治之都，市民成为最大赢家。下令「免针纸」作废的医卫局局长卢宠茂在施政报告记者会上说，会与律政司研究判词后作出正式回应，强调接种疫苗是有效的防疫措施。两名相当于英国内阁成员的香港行政会议成员汤家骅和林正财均表示，事件不会影响港府管治威信，汤更促请港府尽快检视现行法例，堵塞漏洞，保障市民健康。

代表郭卓坚的兴讼方大律师指出，《预防及控制疾病（疫苗通行证）规例》（第599L章）没有条文赋权局长宣布特定的「免针纸」失效，局长无疑以过于巨大的权力推翻七名医生的意见。另外，条例列明持有「免针纸」人士可获豁免接种疫苗而进入处所，当局拒绝接纳涉案「免针纸」，会造成「豁免之外的豁免」，法律上属于「走后门」。至于当局一刀切裁定「免针纸」无效，而没有逐一检验，亦属程序不当。

代表港府答辩的大律师陈乐信则认为，条例赋予局长广泛及灵活的权力，可拒绝持可疑「免针纸」的人出入表列处所，但要逐一检视已发出的「免针纸」是不可能的，故此在新闻稿中宣布该等免针纸「不获接纳」，并非令免针纸失效，大家亦不应以严谨的法律要求加诸新闻稿。

法官高浩文今(21日)午颁下判词，反驳辩方的说法，指法例没有赋权局长对医生所发证明施加限制，当局的决定已经偏离法例的规定，在这情况下，不能信纳局长的决定在法律上是正确确立的，裁定局长无权作出废除免针纸的决定。他更批评陈乐信的辩论是玩弄「文字游戏」和改写历史叙述，强调医卫局长的权力应该来自法律，而不是一纸没有具体说明法律依据的新闻公告，而新闻公告只是一项提出预先警告的行政行为。法官裁定郭卓坚胜诉之余，还裁定港府须承担讼费。

现时未知港府会执行法庭裁决抑或会上诉，但病人政策连线主席林志釉指出，涉案的「免针纸」已经或将近过期，相关人士难以找其他医生继续签发「免针纸」。若港府提出上诉，对政府和持有相关「免针纸」人士都是「双输」。

根据公开资料，「免针纸」的有效期是90天，三个月后须再找医生签发，但由于港府鼓吹市民接种疫苗，医生日益不愿发出「免针纸」。而该七名涉嫌滥发「免针纸」的医生所发之二万多张收「免针纸」，占全港同期「免针纸」总数的一半。

警方9月采取行动，拘捕七名医生，指他们滥发「免针纸」，当局其后宣布，该等医生签发的「免针纸」由本月12日起不获接纳，370名公务员若持有该等「免针纸」，当日起将不能进入政府办公室，警方更于本月上旬拘捕4名公务员，指他们违规使用假的免针纸。不时提出司法复核而有「长洲复核王」之称的郭卓坚，本人虽已接种三针疫苗，但仍以公众利益为由，入禀高等法院，质疑港府宣布「免针纸」失效属于滥权，要求推翻。法院受理后，颁下暂缓令，使免针纸在本月12日后继续有效，直至法院有裁决。

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