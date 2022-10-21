陈明通：正告北京武力攻台没有赢的可能

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资料图片：台湾国安局长陈明通。陈明通10月20日在立法院受访表示，他要正告北京当局，武力攻台没有赢的可能。

针对中共总书记习近平在二十大报告强调不放弃武力犯台，台湾国安局长陈明通昨天在立法院受访表示，他要正告北京当局，武力攻台没有赢的可能，会断送中华民族伟大复兴。

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台湾立法院昨天审查国安局预算，陈明通会前接受访问时指出，中共二十大报告有关对台湾的说法是「老调重弹」，但是更强调不放弃武力犯台。

他说，他郑重告诉北京当局，武力攻台没有赢的可能，会造成国际上经济制裁，外交孤立，断送中华民族伟大复兴，成为中华民族罪人。

国民党立委江启臣质询时问到，美国国务卿布林肯宣称中共会加速统一台湾的时间表，台湾的判断如何？陈明通答复说，中共攻台有几种设想，「要转移内部压力时，它可能会攻台。」江启臣追问，中共内部近年如果经济压力很大，会因此攻台吗？陈明通回应，「很多极权国家都这么做」。

至于布林肯攻台时程的说法与国安局设想否一致？陈明通则回复说，过去评估中共完成军事准备是2027年，后来有人提到2025年，现在「2023年也必须关注」，他说，「现在很多事情瞬息万变」。

国民党立委李贵敏质询时则关切美国海军军令部长吉尔代的说法。对此，陈明通认为，2023年的状况，比较可能是「以战逼谈」，国安单位有一定的因应建议。

陈明通曾说过「蔡英文总统任内两岸不会打仗」，但上周三在立法院已将说法修正为「中共不会作登岛的战役」。昨天他进一步说，中共要转移内部压力时可能攻台，而且可能以战逼谈。

对于国安局长说辞的转变，台湾舆论质疑，是否顺水推舟，宁可失去权威，也要试图为2024总统大选营造「抗中保台」的选举氛围铺路。

还有，近来美国国务卿布林肯和海军军令部长吉尔代对中共军力的描述，为台海情势添柴加油，也被台湾舆论解读为，是以激化区域情势，为美国介入，寻找立足点。

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