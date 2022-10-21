香港两年少14万劳动人口 市民直面特首指因「苛政猛于虎」

香港/离港潮

香港特首李家超终于承认近年离港人数增加，官方数据更显示，过去两年，香港劳动人口显著下降了14万，当中多数属高技术的年轻人口。人口移出以致基数减少之下，香港的最新失业率持续降至3.9%，就业不足率亦降到1.8%，较前减少0.2个百分点。

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李家超昨(20日)在有关施政报告的电台联播上承认，近年离港人数增多，但原因各有不同，不认同离开是因为幸福感不足，强调港人向来习惯「出出入入」，他重申，香港仍然具吸引力，只要发挥自身优势和向外国宣传，当已离港的港人发现香港优势后，届时或许会回流。

不过，他随即被致电到电台的市民打脸，听众何先生直接向李指出，香港一向人才济济，崇尚自由，自从政府所谓「乜嘢乱」之后，便有人才流失，故流失的原因在于「苛政猛于虎」，这是「大家心知肚明…特首你一定知道，但系你唔承认之嘛。」李家超没有回应他这说法。

到了下午，劳工及福利局孙玉菡在记者会上指出，过去两年劳动人口显著下降了14万，当中有三分之二属高技术人口，25岁到35岁群组占的数目最多。他今早出席电台节目时补充，劳动人口减少不代表全部外流，但多个行业均反映难以聘请员工，当中以中层至中高层人员最缺乏，本地培训人才不足应付，有需要引进海外人才，强调「高端人才通行证计划」较以往的专才计划更全面，期望自明年起的三年内，输入人才计划每年可吸引最少3.5万名留港最少一年的人才，较2020至21年的年均人数上升四成。

人才流失以至聘用人员困难的最直接影响，是雇主须加薪挽留人手。根据香港人力资源管理学会昨日公布的薪酬趋势调查结果显示，香港雇员今年的平均加薪幅度为3.5%，创武汉肺炎疫情以来新高；在扣除通胀后，实质加幅为1.6%。展望明年，68%受访机构表示会继续增薪，平均加薪幅度更会略升至3.6%。

另外，不同行业的加薪幅度可在一定程序上反映人手不足或人才流失的行业。在受访的178家机构中，96%表示会于本年加薪，当中电讯、多媒体及信息科技业的平均加幅为9.8%，而社福教育界则加薪2.5%。

该会会长孔于人表示，香港人才流失严重，促请港府除了「抢人才」外，亦要培养、培训和挽留本地人才；而在抢企业上亦应关顾中小企。

人才流失亦「有助」失业率继续回落。根据港府昨日公布的最新失业率，7至9月的失业率是3.9%，较6至8月的失业率再降0.2个百分点，是连续二个月下跌；就业不足率跌幅相同，最新是1.8%。同期，最新总就业人数为362.9万，增约2万人。

香港浸会大学财务及决策学系副教授麦萃才向now财经新闻台表示，香港在过去一段时间流失了一些就业人口，令整体基数变小；加上各行各业开始复常，企业在聘用人手方面有很大需求，但部分失业人士的学历、技术或能力错配，故就算市场上有职位空缺，也未必可找到合适工作，预期失业率大幅减少的机会不大。

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