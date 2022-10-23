德国议员团本月二度访台 星期一拜会蔡英文

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德国联邦议院人权委员会代表团10月23日抵达台湾桃园国际机场。此行是继德国联邦议院“友台小组”月初访台后，月内再度有德国议会团体前往当地访问。

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据悉，由德国自民党籍议员海特（Peter Heidt）率领的代表团将于23至26日在台访问，随后将前往日本。访问团6名跨党派议员分别代表德国基民盟/基社盟、社民党、绿党及自民党。

据悉，海特出发前向德新社表示，此行访台是希望以实际行动表达对台湾的支持，访问主轴是希望更密切地合作及为了“台湾的独立性”。报导指出，访台议员并不想被中方反对所吓倒，而是想通过访问发出一个信号，即他们与台湾站在一起。

据中央社报导，台湾统府发言人张惇涵周日表示，诚挚欢迎访问团抵台。海特代表团一行将于周一上午得到总统蔡英文的接见。张惇涵指出，台湾与德国不仅在半导体科技、风电能源，及电动车零件供应链等领域，有密切的合作关系。近年，在转型正义、金融监理，和航空服务等重要面向，也多有进一步的交流合作。

周日，代表团与当地非政府组织代表会面，讨论死刑、民主、人权、香港局势等议题。随行的绿党籍议员米谢托韦克（Boris Mijatovic）也在推特上分享了参观国家人权博物馆的照片。

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