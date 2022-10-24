二十大后首日：中港股市齐跌 港股半日跌5% 开市创逾13.5年低位

香港股市

中共「二十大」(中国共产党第二十次全国代表大会的简称)未能按惯例刺激股市，在二十大结束后首个交易日，香港股市开市跌穿一万六千点关口，其后跌幅扩大，中午收市报15401点，跌809点，跌幅约5%；当中的恒生中国企业指数跌幅更大，达5.63%。中国三大股市亦全部下跌，上海证券交易所指数半日跌0.89%，深圳股市亦跌0.73%，最差是创业板指数，跌幅达1.23%。

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台湾的《财讯快报》把中港股市今(24日)天大跌归因于中共二十大，指中国国家主席习近平在二十大打破邓小平「任不过三」的做法，又巩固「习家军」班底，令权力更加强化，以致外资率先在香港「倒货」，令香港众多指数不断破底。在香港，股评人黄德几则统称为市场解读二十大和香港特首的施政报告没有带来利好消息，令香港成为成熟市场中表现最差的股市。他阐释，中美博奕、「动态清零」政策不放宽、中国禁止「二选一」政策持续等因素均利淡股市。

值得注意的是，中国国家统计局今早发布第三季经济向好的消息亦未能挽救股市跌势。根据公报，中国第三季国内生产总值 (GDP)增长3.9%，优于市场估计的3.4%，令今年首三季的GDP增长3%，较上半年加快0.5个百分点。另外，工业和消费增长亦分别达到3.9%和0.7%。

《路透社》前日引述消息指，美国纳斯达克叫停至少4家小型中国公司的首次公开发行(IPO)的准备工作，并对这类公司挂牌上市后的股价短暂飙升进行调查。有外电认为，这消息拖累港股沽压沉重，抵销中国第三季经济按年增长显著加快至3.9%带来的利好消息。

在过往多次党代表大会前后，股市均会有好表现，突出利好消息，但香港股市在二十大召开后第二个交易日(18日)开始下跌，由16914点拾级而下，曾在上周四(20日)低见16056点。美国的《华尔街日报》昨日更引述不具名的知情人士报道，中国证券交易所的人士曾告诉国内券商和基金公司，在中共召开二十大会议期间，不要进行大宗股票卖出交易，减少在会议期间及前后出现市场波动。

不过，眼见昨日出场的二十大新领导层，连稍具市场经验的改革派亦未有人能进入中共领导核心的政治局常委，中港股市今早开市齐齐下跌。

香港方面，股市低开15894点，较上周五收市跌316点，跌幅1.95%，创13.5年来新低；其后跌幅扩大，最多跌811.73点，中午收市时跌幅略为收窄，但亦跌809点。半日主板成交额接近815亿港元。当中，科技指数失守2900点关口，创新低，半日跌近7%。另外，内地房产股的沽压亦甚大。

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