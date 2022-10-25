涉嫌隐瞒苹果大楼违契 黎智英两项欺诈罪成立

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前壹传媒集团创办人黎智英及行政总监黄伟强，被指涉嫌向香港科技园公司隐瞒持有的“力高顾问”公司租用壹传媒在将军澳工业邨处所，违反租契。两人早前否认两项欺诈罪，法官10月25日在区域法院，裁定黎智英两项欺诈罪名成立，及黄伟强一项欺诈罪名成立，并将案件押后至下月24日求情及判刑。

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控罪指，黎智英及黄伟强于2016年1月至2020年5月连同时任壹传媒营运总裁周达权及其他人隐瞒科技园公司，有关将军澳工业邨苹果大楼并非按租契用途使用。黎智英亦被控另一项欺诈罪，指他没有按1995年所订租契协议使用工业邨相关用地，意图诈骗科技园公司。

据当地媒体报导，黎智英周二早上由囚车押送至法院，而黄伟强则自行到庭应讯。开庭前，有旁听人士高呼“黎生早晨，黎生保重！”，黎智英随后向旁听席挥手致意。黎智英的国际律师团队、英国御用大律师加拉格尔（Caoilfhionn Gallagher）就案件审理结果向媒体表示，判决意味着黎将“作为一名被定罪的囚犯进入他的国安法（案件）审判”。

据了解，现年74岁的黎智英自2020年8月被捕后，先后被指控涉及多宗案件，其中大部份案件已审结完毕，包括3宗涉及2018年的示威案、2020年煽惑他人参与六四集会案，继最新就欺诈科技园案被裁定罪成后，现只剩下12月开审，指他违反《香港国安法》的案件仍有待审讯。

据悉，相关案件已排期于今年12月在香港高等法院审讯，他在这案所面对的控罪，一经定罪，最高可被判终身监禁。法庭早前已批准黎智英从英国聘用御用大律师欧文斯（Tim Owen）代表他，该案将不设陪审团，由3名国安法指定法官审理。

无国界记者组织（RSF）近日发起请愿，呼吁香港当局释放2020年无国界记者组织新闻自由奖得主黎智英和他的六名同仁。

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