台北故宫证实打破三件明清瓷器古文物

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台北故宫博物院院长吴密察今天在立法院公开承认，从去年二月到现在，台北故宫共损坏了三件明清瓷器古物。「明弘治款娇黄绿彩双龙小碗」和「清康熙款暗龙白里小黄瓷碗」是打开时就发现破损；另一件「清乾隆青花花卉盘」则是整理文物时，因人员疏忽，掉落破损，但都依规定展开调查，追究责任，并没有隐瞒。

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国民党立委陈以信今天在立法院国是论坛中表示，他接到检举，一件珍藏在台北故宫博物院的清代文物龙纹碗已被故宫打破，且故宫高层下令掩盖这件事。他说，这是故宫有史以来第一次打破古物，要求行政院长苏贞昌下令彻查。

陈以信说，这件文物从未对外展览，在去年二月执行文物数字典藏计划时，将它移出库房过程中，不慎摔破，事发后相关人员立即向院长吴密察报告，但吴密察却下令对这项器物不得点交、不得纪录，在进行修复之前，也不得做检视报告，尤其要求相关人员封口，所有相关文件都用最高密件处理，以免留下任何证据。

吴密察随即在立法院公开承认，去年二月到现在，共计损坏三件明清瓷器。台北故宫也发声明指出，故宫器物处瓷器科人员去年2月3日、和今年4月7日打开文物包裹后发现「明弘治款娇黄绿彩双龙小碗」和「清康熙款暗龙白里小黄瓷碗」已经破损；另今年5月19日整理文物时，由于人员疏忽，以致「清乾隆青花花卉盘」掉落破损。工作人员都立即依程序通报到院长。

随后故宫交由政风室调查。调查结果是，去年2月3日和今年4月7日的破损没有人员疏失；今年5月19日则明确是人员操作疏失，已经将全案移送考绩会，惩处程序正在进行中。

至于立委指责的「下令封口，刻意隐瞒」，台北故宫解释，事件发生后，基于保全证据的需要，在案件调查及文物修复期间，不能允许一般人员或当事人任意提取、检视、搬移这三个案件的文物，这样的作业方式不必等院长下令。

可是前两件国宝瓷器为什么打开时就发现破损呢？吴密察说，故宫的瓷器是几件放在同一个箱子里，瓷器之间有空隙，可能是在搬运碰撞造成破损。

吴密察下午并举行记者会强调，这三件文物，在分级里面，列为暂定分级里的一般古物，他说，如果是国宝和重要古物，按规定甚至要报到文化部。但这三件都是暂定分级里的一般古物。

他并说，目前台北故宫对瓷器包装储存是「多物一箱」，是很落伍的方式，故宫已决定比照其他文物，改箱为柜，一件一件地储存，并已编列预算改善。

至于破损瓷器的修复，「明弘治款娇黄绿彩双龙小碗」已经在修复中；「清康熙款暗龙白里小黄瓷碗」正等待修复人员处理；「清乾隆青花花卉盘」要等待惩处程序完成，责任厘清后才会展开修复。

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