港金融高峰会：财政司染疫未必赶及出席 美国会议员及团体闹市促巨擘杯葛

香港/金融

呼籲杯葛在港舉行的金融高峰會的文宣在紐約照亮

作为香港重新回到国际视野的国际金融领袖投资峰会下周三举行，但出席嘉宾人数可能有变。作为会议主讲嘉宾的财政司长陈茂波回港前夕证实感染武汉肺炎，按规定应未能赶及亲身出席会议。另外，美国「国会及行政当局中国委员会」联席主席发表声明，点名批评来港的金融机构高层是为港府侵犯人权的行为涂脂抹粉，促请他们重新考虑；而一个关注香港人权的团体则在纽约金融中心大街以激光灯打出图文，呼吁他们杯葛会议。

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现已确定不能来港出席峰会的，是作为其中一节专题讨论嘉宾的花旗集团行政总裁范洁恩(Jane Fraser)，原因是确诊武肺，令美国出席会议的讨论嘉宾减至十人，但仍然是今次峰会最多人作为讨论嘉宾出席的国家。其次是有3人出席的英国，而加拿大、德国和瑞士各有一人作讨论嘉宾。

另外，原订下周三、四作主题演讲的财政司长陈茂波，日前率团到访巴林和沙特阿拉伯，他昨(27日)午启程回港时，病毒快测呈阳性，须留在沙特，而根据当地防疫规定，确诊者须隔离至少7天，即他在下周三才完成隔离，并要在上机前的快测呈阴性才可入境香港，意味他很大可能缺席峰会。主办峰会的金融稠理局今早表示，未清楚陈能否赶及返港，但会为峰会作出最合适安排，如峰会流程有更新，会适时公布。一般估计，陈可能改以视讯形式发言。

与此同时，美国国会「国会及行政当局中国委员会」（简称CECC）联席主席众议员麦高文（Jim McGovern）和参议员默克利（Jeff Merkley）昨天发表声明，点名高盛、摩根士丹利、黑石集团等出席峰会作嘉宾的高层，指他们赴港出席会议将被视为认可港府瓦解香港自治、新闻自由及法治，为港府侵犯人权的行为洗白，并为被美国制裁的特首李家超提供政治掩护，促请有关金融机构高层重新考虑。根据日程，李家超会在峰会上作开幕主题演讲。

声明扬言，如果有关金融机构增加在威权政府投资，损害美国国家利益并加速破坏香港的自治和自由，美国国会必定关注。

另外，去年3月在美国成立的香港自由委员会(The Committee for Freedom in Hong Kong)则发起公开请愿行动，在纽约华尔街附近的闹市大厦墙上，以激光光打出口号和图像，呼吁华尔街高层杯葛峰会，不要在中共严重破坏人权时来港出席会议。有关图文列明，香港有逾万人因2019年的反修例运动被捕、200名政治犯被未审先囚；呼吁华尔街的CEO不要支持香港剥削人权、不要向中共叩头。

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