首例：旁听时拍掌及批评法官 两男女裁定煽动罪成 判监3至12个月
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两名男女旁听前支联会副主席邹幸彤有关六四集会案时，在庭上拍掌及批评裁判官，当局没有像过往案件般控以藐视法庭罪，而是以近年常用、入罪门坎低的发表煽动文字罪，成为首宗因旁听而被控煽动罪的案例，法庭裁定二人罪成，判囚3个月；当中，男被告另因在社交平台上发布片段批评法官，加控同一罪名，两罪合共判囚12个月。男被告表示，「历史会判我无罪」，不作求情。
根据案情，报称是牧师的59岁男被告彭圆满在今年1月4日庭审上，听到邹幸彤发言时拍掌，邹被法庭中断发言时又说：「良知呀，你跌左，阁下」；而68岁的赵美英则批评主审法官「乱咁判」，又说「包青天嚟审」，并以「过分呀」等说话形容裁决。两人同被控于庭上发表煽动文字。
主审这首宗因旁听时发表评论而被控煽动罪的裁判官郑念慈认为，裁判官当日要求邹幸彤停止发表政治宣言，并指令警员记下扰乱法庭秩序者的身分，是合理合法，与彭所指的良知无关，彭的说法，是公然贬低裁判官，必定是意图引起对司法的憎恨及藐视，亦影响法庭的庄严及运作，裁定被告罪成。
郑念慈昨(27日)在判刑时指，两人在主审邹幸彤案的裁判官发出警告后，仍肆无忌惮攻击裁判官，会挑起他人情绪，「引起不同程度的危机」，亦影响法庭程序，案发时间虽短，现场亦只有约一百人，但考虑当日正审理受社会关注案件，须处以阻吓刑罚，故判两人入狱3个月。
另外，彭满圆被控由前年11月17日至今年2月16日，透过YouTube频道「牧师和你颠」，作出具煽动意图的作为。控方提供八条片段作证，郑官指当中两条片未能肯定是否属煽动片段，余下六条片则是内容偏颇，诋毁司法人员，但彭没有透过既有程序投诉，而是在网上仍出单方面批评，相信他并非有意矫正法官错误，而是要引起对司法的憎恨及怂使他人不服从合法命令，裁定他罪成。
郑官续称，考虑被告行为「严重冲击法治及贬低他们(指司法人员)的公信力，践踏法庭尊严」；而且涉案片段浏览人数众多，最高一段影片多达九千人浏览，当中或会有人误信彭而对司法人员产生偏见，就其作出煽动意图作为罪判囚10个月，与煽动文字罪部分刑期同期执行，总刑期为12个月。
自辩的彭满圆在获悉自己罪名成立后陈情称，案件表面是控方得胜而他被打败，但从守护良知、捍卫人权而言，却是「我得胜了」；他又质疑，「究竟是谁煽动了谁？谁才是煽动者？历史将宣判我无罪」，他会尊重法庭的判刑，欣然面对刑期，不会求情。
彭圆满自今年4月8日首次提堂后，申请保释一直被拒，还柙至今已超过半年，将会在一年的刑期中扣减；另一被告赵美英表示会上诉，获准以五万港元保释出外，等候上诉。
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