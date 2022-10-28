首例：旁听时拍掌及批评法官 两男女裁定煽动罪成 判监3至12个月

香港/政治

香港支持中国民主爱国运动联盟副主席周亨通在香港的一个警署获准保释后离开。香港警方于6月4日星期五逮捕了周，原因是他不顾警方对一年一度的六四烛光晚会的禁令，通过社交媒体宣传未经批准的集会。2021年6月5日。 (AP Photo/Kin Cheung)

两名男女旁听前支联会副主席邹幸彤有关六四集会案时，在庭上拍掌及批评裁判官，当局没有像过往案件般控以藐视法庭罪，而是以近年常用、入罪门坎低的发表煽动文字罪，成为首宗因旁听而被控煽动罪的案例，法庭裁定二人罪成，判囚3个月；当中，男被告另因在社交平台上发布片段批评法官，加控同一罪名，两罪合共判囚12个月。男被告表示，「历史会判我无罪」，不作求情。

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根据案情，报称是牧师的59岁男被告彭圆满在今年1月4日庭审上，听到邹幸彤发言时拍掌，邹被法庭中断发言时又说：「良知呀，你跌左，阁下」；而68岁的赵美英则批评主审法官「乱咁判」，又说「包青天嚟审」，并以「过分呀」等说话形容裁决。两人同被控于庭上发表煽动文字。

主审这首宗因旁听时发表评论而被控煽动罪的裁判官郑念慈认为，裁判官当日要求邹幸彤停止发表政治宣言，并指令警员记下扰乱法庭秩序者的身分，是合理合法，与彭所指的良知无关，彭的说法，是公然贬低裁判官，必定是意图引起对司法的憎恨及藐视，亦影响法庭的庄严及运作，裁定被告罪成。

郑念慈昨(27日)在判刑时指，两人在主审邹幸彤案的裁判官发出警告后，仍肆无忌惮攻击裁判官，会挑起他人情绪，「引起不同程度的危机」，亦影响法庭程序，案发时间虽短，现场亦只有约一百人，但考虑当日正审理受社会关注案件，须处以阻吓刑罚，故判两人入狱3个月。

另外，彭满圆被控由前年11月17日至今年2月16日，透过YouTube频道「牧师和你颠」，作出具煽动意图的作为。控方提供八条片段作证，郑官指当中两条片未能肯定是否属煽动片段，余下六条片则是内容偏颇，诋毁司法人员，但彭没有透过既有程序投诉，而是在网上仍出单方面批评，相信他并非有意矫正法官错误，而是要引起对司法的憎恨及怂使他人不服从合法命令，裁定他罪成。

郑官续称，考虑被告行为「严重冲击法治及贬低他们(指司法人员)的公信力，践踏法庭尊严」；而且涉案片段浏览人数众多，最高一段影片多达九千人浏览，当中或会有人误信彭而对司法人员产生偏见，就其作出煽动意图作为罪判囚10个月，与煽动文字罪部分刑期同期执行，总刑期为12个月。

自辩的彭满圆在获悉自己罪名成立后陈情称，案件表面是控方得胜而他被打败，但从守护良知、捍卫人权而言，却是「我得胜了」；他又质疑，「究竟是谁煽动了谁？谁才是煽动者？历史将宣判我无罪」，他会尊重法庭的判刑，欣然面对刑期，不会求情。

彭圆满自今年4月8日首次提堂后，申请保释一直被拒，还柙至今已超过半年，将会在一年的刑期中扣减；另一被告赵美英表示会上诉，获准以五万港元保释出外，等候上诉。

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