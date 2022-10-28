BIS：香港外汇市场交易额增幅放缓 排名维持全球第四 国际地位获确认

香港/金融

在香港国际地位备受挑战之时，国际结算银行(Bank for International Settlements，缩写为BIS）公布以交易额计算的结果显示，香港是全球第四大的外汇市场，第三大的场外利率衍生工具市场及全球最大的离岸人民币业务枢纽，排名与2019年相同，但增幅大减，而场外衍生工具的交易额更不升反跌，较三年前大跌26%。不过，金融管理局仍然认为，排名再次确认香港作为主要国际金融中心的地位。

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国际结算银行的调查每三年进行一次，每次均以当年4月的成交数据编制，而今年4月，香港正处于第五波疫情，并对经济活动造成打击，但香港的外汇和人民币交易仍录得显著增长，只是增幅有所放缓。根据公布，香港外汇交易的平均每日成交金额，由19年的6321亿美元增至今年的6944亿美元，增幅为9.8%；在2019年时，有关交易较三年前的增幅是44.8%。

人民币外汇交易的增幅则上升近一倍，公布显示，人民币外汇交易平均每日成交金额由19年的1076亿美元，增至今年的1912亿美元，增幅为77.7%；而在2019年时，这方面的交易日均额较2016年时增加39.6%。

场外利率衍生工具方面，香港的平均每日成交金额，由19年的4359亿美元下降至今年的3211亿美元，跌幅约为26.3%。有关情况较2019年大大逊色，当年香港在这方面的日均成交额，较2016年增长接近三倍，而国际排名亦上升一位至全球第三，当局解释，增幅绝大部分由利率掉期交易增加所带动。

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