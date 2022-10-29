大熊猫团团脑部肿瘤恶化大陆专家11月初抵台

台湾/社会

中国大陆在2008年赠送台湾的大熊猫「团团」罹患的脑部恶性肿瘤恶化，台北市立动物园不敢贸然为熊猫开脑治疗，分析团团存活时间可能不到半年。动物园向陆委会等单位申请大陆专家来台协助，台湾官方今天火速批准，两位大陆专家最快将在11月初抵达台湾，参与团团的治疗和护理工作。

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2008年马英九执政时，中国大陆在12月23日赠送一对大熊猫给台湾，取名「团团」和「圆圆」，当时牠们才四岁；台湾则在2011年回赠中国大陆一对长鬃山羊与台湾梅花鹿，两岸互赠保育类动物，蔚为佳话。两头大猫熊来自四川卧龙自然保护区，目前住在台北市立动物园。

团团和圆圆可以说是台北市立动物园最红的明星，参观人潮经常大排长龙，有时还要限制时间。2013年牠们生下第一只小熊猫，取名「圆仔」，2020年生下第二胎「圆宝」。

今年8月，团团出现癫痫症状，原本情况一度好转，但在10月16日病况急转直下，出现后肢无力、食欲不佳等状况，活动力也大不如前；台北市立动物园公布检查结果，团团第二次磁振造影，病灶区域明显扩大，病程进展快速，脑部恶性肿瘤的机率大幅提高，但因为没有做侵入性的切片检查，仍无法百分之百确认。

动物园兽医室评估，团团麻醉后心跳和呼吸次数明显变慢，代表牠的身体状况不好，无法负荷药的剂量，而脑部病灶位置很深，如果冒险做切片检查，恐怕会不小心伤到正常的脑组织，对于病况目前没有具体的治疗方式，认为情况不乐观，恐怕剩不到半年。台北市立动物园认为，连中国都没有为熊猫开脑的经验，如果冒险动刀，「可能就这样没了」。

台湾官方人士透露，自从9月下旬团团传出病情，陆委会第一时间就高度关注，并主动和动物园联系，表达如果有需要请大陆专家来台，政府相关部门将全力给予协助。当时动物园响应，初期先跟大陆专家视讯问诊，后续再看状况。27日陆委会接到了台北市政府申请大陆专家来台，立即连系相关部会快速批准，预计大陆专家11月初可以抵达台湾，将在台湾停留一个星期。

大陆国台办发言人马晓光也表示，四川大熊猫保护研究中心九月下旬就成立了专家组，跟台北动物园保持密切联系。陆方已经收到邀请函，将派两位诊治和护理专家前往台湾，参与团团的治疗和护理工作。

台北市立动物园透露，对于团团，目前以舒缓照护为原则，相当于人类的安宁治疗，这部分获得陆方专家认同，团团现在的情况虽然稳定，但仍处于波动状态，让陆方专家尽早来是最好的安排，目前团团都在后场休息。关心牠的民众可以透过MOD的live直播频道，看到牠每天的生活状况。

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