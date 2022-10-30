黑客窃取台湾内政部户籍资料贩卖调查局展开追查

台湾/网络袭击

台湾内政部的户政数据系统遭到黑客入侵。10月21日清晨有网民在国外论坛「Breach Forums」(违规论坛)贩卖台湾人民的户籍资料，宣称拥有全台2300万人的个资，来源是内政部户政司的官网，整包出售，价格五千元美金。由于黑客初步释出供买家「测试」的20万笔「样本」显示，多位政治人物的基本资料都符合，台湾调查局不敢大意，已经展开追查。

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供买家「测试」的这20万笔个资，集中在宜兰地区，内容非常详细，包括个人的姓名、出生年月日、学历、兵役纪录、婚姻状况、居住地址等，可以说一览无遗。宜兰知名的政治人物都在其中，包括宜兰县长林姿妙、宜兰县立委陈欧珀、前县长吕国华、前县长林聪贤等，而且数据都吻合。

这名黑客的ID是「OKE」，他在论坛宣称，他要出售的资料来自「www.ris.gov.tw」，这就是台湾内政部户政司的官网。底下的留言，有多名网友询问价码，或响应「很高兴完成交易」。目前，在实务上会想要取得这种资料的人，多半是电信诈骗集团。

宜兰县立委陈欧珀表示，内政部网站资料被黑客入侵，引起全国人民震惊，毕竟个人和家人资料被掌握，会造成大家心理上恐惧。

宜兰县长林姿妙也要求中央赶快检讨。并指出，户政资料外泄不是第一次，掌管户政数据的内政部要说清楚，不能每隔几年就外泄。

内政部发布新闻稿指出，这个论坛提供的个资，内容格式与内政部户政、役政数据差异很大，而且户政、役政信息系统，采取内外网实体隔离的架构，数据都妥善保存在内网当中，并没有流出。但承认，网络数据的真实性「有相似度」。

根据台湾有关单位初步调查显示，这次上网兜售的户政资料，是2018年内政部应行政院主计总处要求，数据介接的时候，由其他单位流出去的。对此，台湾内政部表示，不无可能，但无法证实。

台湾媒体分析指出，如果这真是2018年被黑客盗走的数据，过去四年究竟已经转卖几手？卖到什么地方？是否流向大陆？内政部似乎到现在都没有感受到危机，不但数字治理能力打上问号，恐怕早已形成*国安危机，而不自知。

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