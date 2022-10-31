再多两名国际金融机构高层不来港出席会议

香港/金融

国际金融领袖投资峰会后(11月2日)天起一连两日在香港举行，但出席争议再起，港府两名主责官员发文，不点名地反驳美国国会议员批评来港参与峰会者是损人不利己之举，强调会议有助投资者作出抉择；但另一方面，美国黑石集团总裁格雷尔(Jonathan Gray)和英国巴克莱银行行政总裁C.S. Venkatakrishnan决定，不来港出席峰会，令缺席峰会的嘉宾增至三人，美国媒体形容，这令峰会的召开面对更多挑战。

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早前已表明不来港出席峰会的，是美国花旗集团行政总裁范洁恩(Jane Fraser)，原因是确诊武汉肺炎。美国彭博新闻和香港电台今日报道，金融峰会再失一名重量级嘉宾，原定出席峰会的巴克莱集团行政总裁C.S. Venkatakrishnan因工作安排而取消亚洲行程，意味他不会到访香港和新加坡。不过，根据金融管理局的峰会日程，Venkatakrishnan并非峰会小组的讨论嘉宾。

另外，彭博又指，黑石集团总裁格雷尔因为感染武肺，不能来港，改由首席财务官Michael Chae出席峰会。Michael Chae在2010年年底曾获黑石派驻香港三年半，负责集团的亚洲私人股本业务，2014年调回美国纽约，并加入集团的美国和亚洲投资委员会。

在此之前，美国国会及行政当局中国委员会（Congressional-Executive Commission on China，简称CECC）联席主席批评美国银行家来港参与国际金融峰会是为香港打压人权涂脂抹粉，呼吁抵制，财政司司长陈茂波昨(30日)在网志不点名反驳，指有外国政客企图以泛政治化手段抹黑正常的金融业界交流，「甚至以敌对思维搞干扰，此等狭隘视野与消极的做法，不但损人不利己，最终只会拖累环球金融的发展。」

在到访沙特阿拉伯时染疫的他又说，在当地出席「未来投资倡议大会」的国际金融企业高层，不少人都告诉他，稍后会转到香港出席峰会，以便在「世界大变局」讨论重要的宏观金融和投资议题。至于仍在隔离期的他，征状已逐步减退，身体状况良好，会争取尽早符合健康规定回港，若不能亲身出席峰会，亦必定以视像形式参与。

另外，香港财经事务及库务局长许正宇昨日接受商业电台访问时亦反驳美国国会议员的批评，指香港是国际金融中心，举办峰会是「理直气壮」，强调「背靠祖国、面向世界」是香港优势，「不是外界说几句便能影响。」

他又说，本周举行的国际金融峰会、今天开幕的金融科技周、国际七人榄球赛，有中外人士参加，传达了一个很重要的信息，就是「香港其实是『Open to business（开门营业）』」，认为活动有助参加者思考未来将发展资源投放在哪里。他续称，单是金融科技周便有三百多间国际企业、超过1.2万人参与。届时，他会与美国及本地企业高管对谈，探讨投资机会。

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