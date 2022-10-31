北约六国十二将领来台研讨俄乌战情及印太局势

台湾/北约

在两岸对抗逐渐「国际化」的今天，台湾国防部日前由国防大学举办了一场「北约将领班」的课程，秘密邀请意大利、捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚等六个国家十二名军官来台，跟台湾军方人员交流研讨俄乌战争跟印太地区情势。

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台湾军方过去与北约防卫学院保持低调交流，但从没有邀请过北约将领来台，这是第一次，尤其在北约与俄罗斯关系紧张之际，使这项会议显得更敏感。

「北约将领班」的消息来自台湾知名的国防战略学者林中斌，他在个人脸书贴文披露，10月27日，他曾在国防大学的「北约将领班」（NATO GENERALS CLASS）发表演讲，主题是「北京大战略：不战而主欧亚非」，演说当中，他提到德国总理萧兹为何转向北京，以及共军为何2027年不会攻台等重点。

林中斌披露的电子版海报则显示，台湾军方明载，课程是本月27日在国防大学北投校区举行的「北约将军级国际和地区安全研讨会」（National Defense University ROC - Beitou Campus NATO GENERALS CLASS International and Regional Security Seminar October 27, 2022）。

林中斌是研究中国人民解放军、国际关系与两岸关系的专家，曾任淡江大学战略研究所教授、国立中山大学政治研究所所长、美国华府乔治敦大学讲座教授。曾担任过陆委会副主委和国防部副部长。

台湾的国防大学确实与北约防卫学院有合作关系，过去北约防卫学院曾开设台湾的将领与大使参与的战略研究班等课程，由台湾选派优秀将领前往研习，但北约将领来台研习却是前所未见。

不过可能因为消息敏感，当消息曝光后，台湾国防部对外否认有开设「北约将领班」，声称是国防大学举办的「国际区域安全学术讲座」，国防部承认，会中确实邀请六国十二位国际友人，与台湾来自各部会的高阶军官、文官，共同研讨俄乌战争，以及印太地区情势等议题。这是国防大学首次举办这项讲座，目前并没有成立定期班队。

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