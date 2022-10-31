地势与梨泰院相若 香港兰桂坊今晚万圣节续采人流管制 昨仍人头涌涌

香港预防踩踏意外

31.10 不少人未受梨泰院惨剧影响，到兰桂坊庆祝万圣节，但亦有人到场悼念及呼吁小心。

韩国首尔梨泰院发生「人踩人」惨剧造成逾三百人死伤后，地势与它相若的香港中环兰桂坊，昨(30日)晚继续实施人群管制措施，并预留救伤通道以备不时之需，未有不愉快事件发生，而目测人流虽然仍然畅旺，但比往年有所减少，甚至比前晚少，未知与梨泰院惨剧是否有影响，而该区协会则认为，与今天是上班日有关。警方则表示，今晚的万圣节，会在该处继续人潮管制，以防意外发生。

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兰桂坊是香港著名的酒吧区，一直是港人和游客喜欢前往小饮畅聚的地方，自三十年前元旦夜发生「人踩人」事件而造成21死62伤惨剧后，警方因应独立调查委员会报告，每逢大型节日便实施人群管制措施，包括人流单向前进、控制进入区内人数等措施，有时甚至会禁止地下铁列车在该区停站，以减少人流。

在梨泰院前晚发生惨剧后，警方一如既往地因应万圣节庆祝活动，在昨晚和今晚把兰桂坊附近街道封闭，以便腾出更多空间让市民排队进入坊内，而兰桂坊将会成为行人专用区，以免出现人车争路；又实施单向人流管制，并根据人流情况，分阶段实施封路，以及由警员按需要拉起橙色胶带，驱使市民前行，不要停留。现场亦有紧急通道和救护站，遇上紧急情况即可进行救援。此外，当局亦有因应韩国惨剧加强部署，兰桂坊协会总监张素媚亦透露，有因应首尔事故与警方加强联络。

现场所见，仍有不少人三五成群到场庆祝，亦有家长带同年幼子女前来感受气氛，更有不少人打扮成不同人物自娱娱人，一名男子甚至扮成武汉肺炎病毒的快速测试剂模样到场，另有一男一女分别手持写有悼念梨泰院人踩人事件和「小心的，会死人」纸牌在路边站立，提醒市民不要乐极生悲。

事实上，虽然兰桂坊人流仍属畅旺，但目测较去年同受疫情影响时略有减少，单计今年，张素媚今早在电台节目亦承认，昨日的人流相对星期六少，很难估计是否受韩国人踩人事件影响庆祝及消费意欲，可能是与今天要上班上学有关，她预料，今晚的万圣节，人流会与昨晚相若。

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